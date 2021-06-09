【6.27通車】

【本報訊】屯馬綫的宋皇臺及土瓜灣兩個新車站將於本月27日啟用，其中施工時掘出逾千件宋、元文物的宋皇臺站，設計加入了考古元素，站內將設置展櫃展示逾400件出土文物，包括宋代貨幣及陶瓷等。因工程而被拆卸的古井亦將重置，車站大堂頂會設透明底板，令市民可以仰望觀賞古井的底部。

港鐵昨開放宋皇臺及土瓜灣站供傳媒參觀，港鐵高級建築經理—工程建設周子茵表示，宋皇臺站在建造期間有大量文物出土，因此車站的設計糅合考古元素。月台主色是泥土黃色，象徵與宋皇臺有關的宋代歷史，月台上擺放了本地藝術家創作的宋代美學風格陶瓷浮雕。

土瓜灣站削筋位置遮蓋

周子茵又表示，宋皇臺站大堂設有兩個展櫃展示出土文物，而施工時被拆卸的宋、元古井及及晚清時期引水槽將會在車站之上重置，車站大堂頂的部份混凝土底板日後亦會更換為透明底板，令市民可仰觀古井底部。但相關重置工程要配合車站上方的古蹟公園興建，暫未有確實時間表。

宋皇臺站設A、B及D出口，原本連接北帝街的C出口由於有多項文物需原址保留而未能動工，港鐵較早前提出以天橋代替行人隧道，暫未有定案。而B出口行人隧道將有名為「伴隨成長—龍城今昔」的藝術品，講述宋皇臺的歷史及該站建造工程期間發現的考古文物及歷程等。D出口設多部閘機，配合啟德體育園落成後舉辦大型活動時，能應付大量人流。

古蹟辦表示，宋皇臺站大堂預留兩個分別長7及15米的展櫃，展出逾400件出土文物，主要是宋代貨幣、陶瓷器及建築構件，亦包括19世紀末至20世紀中的日常用品，並展示相關歷史圖片、照片及地圖等。展出的考古文物復修和維護由現有資源應付。

九龍城區議員曾建超表示，C出口若以天橋取代，料至少花一、兩年時間才建成，馬頭圍邨、北帝街等一帶居民都受影響，即使當局加設臨時斑馬線，惟居民仍須花更多時間來往港鐵站，並不理想。

另外，土瓜灣站工程曾爆出車站月台樓梯旁的內牆鋼筋被削走醜聞，涉事其中一個幅內牆已修復，表面看不出異樣。車站受地下空間限制，採用單側式月台設計，往烏溪沙及屯門方向市民須於不同層的月台上落車。土瓜灣站的車站大堂展出逾百名附近居民所提供的照片及故事，令站內變成社區的時光錦囊。