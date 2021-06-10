香港每日產生116噸膠樽垃圾，包裝水品牌Bonaqua宣佈推出首批無招紙膠樽裝礦物質水，期望減少製造塑膠垃圾，21日起在網上發售。該品牌又宣佈，將與屯門環保園的「塑新生」回收場合作，將收集得來的膠樽回收再造成工業原材料。

新推出的無招紙包裝礦物質水，透明樽身由100%可回收的rPET再造膠料製造。每支容量為600毫升，一箱有15支，原先印在招紙上的條碼及營養標籤等資料將改印在紙箱上。新包裝礦物質水將於21日起在Coca Cola HK E-shop、HKTVmall、Ztore等多個網上平台發售，由零售商自行決定售價。

至於現時有招紙的包裝，Bonaqua將重新設計招紙，印上更多有關包裝物料及正確回收方法等資訊。

Bonaqua亦宣佈與碧瑤廢物處理及回收有限公司、香港摩天輪及中環AIA Vitality公園營運商合作，在場內回收膠樽，再運往位於屯門環保園的「塑新生」回收設施。「塑新生」會將收集得來的膠樽製成rPET薄片及rHDPE膠粒，作為工業製品原材料。該設施目標今年9月啟用，現時會先收集膠樽，預計啟用後每日可以處理360萬個膠樽。

環境局早前就膠樽生產者責任制諮詢公眾3個月，建議向膠樽飲料供應商收取循環再造徵費，同時為市民「按樽」每個回贈1毫。諮詢文件提到，政府留意到部份供應商已自行安排回收膠樽措施，建議可視乎供應商回收膠樽的數量減收徵費。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）