古物諮詢委員會今（10日）開會，通過將3個戰前配水庫列為一級歷史建築，分別為半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及山頂歌賦山食水配水庫，並諮詢公眾1個月，再確認評級。至於古蹟辦建議為三級歷史建築的雅賓利食水抽水站，多名委員認為它值得獲更高評級，該會決定交還古蹟辦重新審視。

雅賓利配水庫至少132年歷史

古蹟辦分別介紹多個配水庫的歷史價值，古蹟辦館長張雅茵稱，其中雅賓利配水庫屬本港至今歷史最悠久的配水庫，建於1888至1889年，容量亦最大，面積達3,496平方米，容量達2.6萬立方米，現時仍供水予上環、中環及半山一帶。

翻查資料，該配水庫的建築師亦來頭不少，張稱建築師為James Orange，他除了於工務局任助理工程師，亦是著名建築師樓利安顧問（Leigh & Orange Limited）的合夥人之一，該公司曾出品不少歷史建築，如舊牛奶公司倉庫、聖安德烈堂及梅夫人婦女會主樓等。

曾抵禦1889年暴雨及山泥傾瀉而無損毀

水務專家亦透露，雅賓利配水庫原來在落成時屬露天配水庫，而文憲顯示當年該水庫曾抵禦1889年5月一場世紀大暴雨及山泥傾瀉而沒有損毀，可見其堅固程度，水庫至1953年才加建上蓋，而內部天花亦有特別設計，如部份有橫樑，部份則屬無樑設計，而內部至今仍保存133年前落成時的原貌。

另外，雅賓利食水抽水站則建議評為三級歷史建築。水務專家稱，該抽水站建於1938年，屬現代建築風格建築，設特闊屋簷作遮光及擋雨，內部有間房，供員工辦公及觀察昔日柴油推動的泵房，站內亦保存有吊機，方便拆走設施作保養。

山頂食水配水庫供水125年 營運至今

至於山頂食水配水庫則建於1897年，面積達360平方米，容量達1,859立方米，是山頂首個配水庫，屬薄扶林供水系統的一部份。它是單層建築，內部最高達5.5米，頂部亦有拱頂，供水125年來至今仍在營運。

至於歌賦山食水配水庫則建於1903年，屬第2個山頂配水庫，其特別之處是柱頂有花崗岩作墊石，頂部有工字鐵，屬其他配水庫中少有，故整個配水庫以多種物料建成，包括工字鐵、花崗岩及磚柱，這些物料的應用亦反映了時代的進步，而其後的配水庫，大多以石屎為原材料。

委員倡水務署設博物館

多名委員認為雅賓利食水抽水站應不止評為三級歷史建築，委員何鉅業認為該水站看似平凡，但保存良好，而且屋簷設計充滿智慧，令其牆身和窗戶得以受保護，理應獲更高評級；委員游子安亦認為，該建築作用甚大，而其他抽水站，如油麻地抽水站亦獲評為一級歷史建築，雖然兩者未必可直接比較，但認為三級是貶低了雅賓利抽水站的價值。

大部份委員均同意3個配水庫的評級，但指配水庫仍在營運，故即使評級後亦難以開於予公眾，故建議當局可以虛擬影像導賞，讓巿民可透過科技「參觀」配水庫。有委員更建議水務署設博物館，介紹更多具歷史價值的水務設施。

該會亦分別確認俗稱主教山配水庫的深水埗前深水埗配水庫，及油麻地京士柏前油蔴地配水庫，為一級歷史建築，並確認西營盤磅巷台階為二級歷史建築。該會亦確認大坑新村街30及31號為三級歷史建築，古蹟辦稱該建築屬大坑唯一現存的舊村屋。

供業主經濟誘因 保留尖嘴戰前轉角洋樓

早前有指屬三級歷史建築的尖沙嘴彌敦道190號的戰前轉角洋樓正面臨拆卸，今日古諮會上文物保育專員蔣志豪稱，該建築是受裝飾藝術及新古典主義影響，今年2月當局透過內部通報機制知悉業主已向屋宇署遞交拆卸圖則，發展局已隨即聯絡業主，有關圖則3月已獲批，而政府亦有向業主介紹當局有向歷史建築物業主提供經濟誘因以盡量保留建築物，他稱雙方已展開討論，會繼續聯絡業主。

有委員問及業主對當局的建議有何回應，蔣稱相信業主需要空間作考慮，而該業主除該大廈外，在周邊沒有其他全資擁有的建築。委員羅建中問及，政府是否知悉建築物重建後的經濟回報，他質疑回報與當局提供的經濟誘因會否相差太遠，認為當局應掌握此資料，蔣稱他們與業主交流時有提及該處的重建參數，但現階段不宜透露太多。

另外，於1937年啟用、現存仍在營運並歷史最悠久的赤柱郵局，今日5月被巴士撞擊，其屋簷位置被撞毀。古蹟辦透露，當局視察後認為建築物結構沒有影響，預計修葺工程於今年9至10月展開，需時2個月完成，而現時已完成臨時加固工程。

古諮會主席：主教山配水庫須完成防拱等工作才能開放

古諮會主席蘇彰德在會後被問到，主教山配水庫何時能開放予公眾參觀，他稱當局已為配水庫進行鞏固工程，但該處沒有水電等設施，加上雨季來臨，當局亦須做好防洪措施，需完成相關準備工作才能開放予公眾。至於今日通過評級的3個戰前配水庫，因為仍在運作中，有委員提出可透過虛擬實景方式讓市民「接觸」配水庫的內部結構，他相信政府會跟進有關建議。

至於彌敦道190號戰前洋樓正面臨拆卸，被問到當局可會重新審視其評級，蘇表示，希望給予空間政府與業主商討與保育於發展的方案，至於能否重新評級，他認為除非有新資料以往未考慮過，否則一般不會要求古蹟辦重新審視其評級。

有記者問及於1976年落成的中環郵政局正面臨拆卸，古諮會可會討論其歷史評級，蘇稱，古諮會早前通過暫不討論1970年代以後建成的建築物評級，因為古諮會常有太多評審工作須處理，包括需完成所有1,444幢歷史建築評級的確認工作，而早前提及8,800幢建築物中亦有部份「滄海遺珠」需重新審視其歷史價值。

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