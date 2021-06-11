前年8.5全港三罷當日凌晨，五男女涉向荃灣區的交通燈噴漆，被拘控刑事毀壞、無牌管有無線電等十宗罪。案件已排期今年8月開審，控方早前申請不向辯方披露涉案刑事情報科警員身份，但被拒絕，今申請覆核裁決。控方指，情報科警員工作範疇敏感，「（資料）畀咗出去就返唔到轉頭」，與公眾利益攸關。惟辯方質疑，控方未能提出實際的安全風險，且披露證人資料乃控方責任。裁判官黃士翔下周五裁決。

五名被告包括報稱自僱的劉佳妮（32歲）、無業漢陳祖澤（22歲）、汽車維修員黃榮津（27歲）、大學生冼迪（22歲）及水吧服務員羅永恆（22歲），共面對包括刑事損壞、無牌管有無線電通訊器具等十項控罪，被控於前年8月5日在荃灣大河道與沙嘴道交界犯案。

控方的申請涉及六名刑事情報科的警員，包括拘捕（AO）、處理證物（EO）及觀察警員（SO），有關資料涵蓋警員的姓名、警員編號及職級，控方承認部份AO及EO的資料已交予辯方，但SO的資料則從未披露。裁判官王詩麗去年11月裁定，控方須披露相關警員的資料，理由是控方沒提出實際例子證明披露警員資料有實際的安全風險。

律政司高級檢控官張卓勤今指，已向法庭呈交刑事情報科總督察的誓章，內容涉及情報科警員可能面對危險情況的例子，牽涉警方行動機密，但權衡下仍向法庭披露，希望法庭考慮情報科警員與一般警員有別，披露他們身份會有一定風險損害公眾利益。張強調，警員資料與一般實體材料有別，「畀咗出去就返唔到轉頭」，雖然辯方承諾只將獲取資料用於審訊，但他強調，即使是非故意的洩露亦不可接受。

倘對辯方匿名 「公開審訊就冇意思」

張指，理解辯方或須查核警員證人過往作供曾否被批評，以此作為盤問材料；為此，控方承諾透過誓章「做晒不同查找、所有嘅搜尋配搭，做晒畀被告」，並確認法庭過往不曾對本案證人有負面評價，強調此乃比一般做法「更額外」。裁判官黃士翔質疑，「職級對披露嘅風險有咩關係？」張同意職級與公眾利益沒有關聯，但姓名及警員編號則有。

辯方大狀郭憬憲回應指，不滿控方是次申請並無提交政務司司長簽署的公共利益豁免證書，明言應「有規有矩」；此外警員上月被起底事件的增幅是0%，看不到實際的具體風險。對於控方協助查找警員是否被批評的資料，郭質疑控方未免低估辯方的工作，揚言「判詞可能冇寫、報紙可能報漏」，但律師團隊或旁聽市民可能認得該名警員曾被批評，否認便失去公眾監察，形同虛設，「公開審訊就冇意思」。

另一名辯方大狀黃錦娟則指，若控方查找的資料顯示證人從沒被批評，辯方根本沒基礎反駁、無法作進一步跟進；況且若有關警員一直擔任刑事情報科，過往一直以匿名作供，公眾領域根本沒可查找的資料。再者，任何控方披露的資料，辯方一向只可用作於抗辯之用，此外司法制度的基石，確保被告得到公平審訊。王續指，控方今以更大公眾利益為由，要求法庭偏離該原則，卻無法提出實際例子。

【案件編號：WKCC3284/19】

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