【黯然退場】

【本報訊】教育局取締高中通識科，批判思考在校園已無空間，面對教學環境日漸收窄，教協理事、任教通識教育科近30年的保良局李城璧中學副校長張銳輝將於本學年完結後提早退休。他向本報透露，選擇在關鍵時刻退休屬個人決定，與政治因素無關。但他批評通識科改革大幅收窄學生思考空間，近年紅線處處的教學環境令教師難再發揮，種種變化亦間接令他萌生離開教師崗位的念頭。

張銳輝任教通識科近30年，曾擔任通識教育教師聯會主席等職務，是通識科的代表人物。對於政府以「公民及社會發展科」取代通識科，他慨嘆新科大大收窄教師發揮，授課內容亦未如過往開放，包括以官方觀點取代學生思考，以「描述」形式解釋課題，「好似講到一啲當代議題，就只可以有正面肯定咁，收窄咗好多」，形容政府親手斷送教育發展重要方向。

他續批評，教育局過去願意尊重教師專業判斷，讓學生表達看法，現時卻屢以課程框架追究教師教授內容超出應有範疇，「當﹙教育局﹚連匿名投訴都去處理，都要去向老師施壓，我諗課程改革都唔係唯一規限」。

特首林鄭月娥決定殺科前形容通識科「異化」，把年輕人反對政府歸咎於通識教育。張銳輝認為，社會躁動責不在通識推動年輕人參與社會運動的意識。「政府不檢視自身問題，反而指摘提出問題嘅人，走去滅聲，問題冇解決，教育界不過係代罪羔羊。」

不過，張銳輝說，此時選擇提早退休並非出於政治因素，只是教師隨時因個人言論而動輒得咎，離開屬個人與家庭考慮。他將繼續出任教協理事一職，希望未來可善用其教學經驗繼續為教育界作出貢獻，「冇辦法啦，當權者唔為下一代打算，淨係睇到短期政治利益……但唔係冇空間嘅，會盡力搵方法去做」。

田方澤：資深教師陸續辭職

同為通識科教師的教協副會長田方澤表示，業內不少資深通識科教師已陸續請辭，他個人雖暫未有計劃離職，但形容公社科已並非有紅線，而是「紅海」，批評該科課程限制多，難有空間培育學生高階思維。不過，他強調，教師在課堂以外仍有空間培育學生，「堅持講真話，也是有專業的勇氣」。

張銳輝於香港大學畢業，在學期間曾在港大太古橋寫下「冷血屠城 烈士英魂不朽 誓殲豺狼 民主星火不滅」二十字，字迹保留至今。六四事件激發他其後成為教師，任教通識科每年均會教授學生六四歷史，帶領學生參與六四集會。