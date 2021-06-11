今日起12至15歲青少年可以預約到疫苗接種中心接種BioNTech復必泰疫苗，不少家長都擔心子女是否適合接種疫苗，有家長今早在電台節目中更指，專家「講得好輕鬆，但係唔係咁嘅事實？」出席同一電台節目的瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華回應，「我雖然講得好輕鬆，但係研究絕對唔輕鬆，引入疫苗好多關卡」，指研究顯示青少年接種復必泰後保護率100%，副作用主要是針口痛、膊頭痛、疲倦及輕微發燒。

關日華又指，患有蠶豆症、川崎症或濕疹，對牛奶、雞蛋或抗生素敏感，都可以接種疫苗。但正服食類固醇或免疫系統抑制藥物，則要視乎免疫系統功能有否受影響。將前往英國升學青少年，最好預留時間在港接種兩劑疫苗。

出席同一節目的港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，復必泰研究顯示，成年人與11歲兒童劑量都是30微克，針對11歲以下兒童才會調整劑量。疫苗與藥物劑量的處理不同，藥物劑量會影響不同年齡或體型的人吸收，及血液中藥物水平是否足夠。疫苗主要考慮注射入身體後，是否有足夠抗原刺激免疫系統。流感、子宮頸癌及十三價肺炎鏈球菌疫苗，兒童及成年人劑量都一樣。

對於外國有青少年接種疫苗後出現心肌炎，何栢良表示，心肌炎患者很多時也患有心包膜炎，要兩者一起考慮；外國有研究分析8個國家共1.2億多人的數據，發現6至17歲青少年，女孩中每10萬人每年平均7宗心肌炎及心包膜炎；男孩中每10萬人每年平均11宗。以香港有24萬12至15歲青少年推算，預期一年男女合共有18宗心肌炎及心包膜炎，情況罕見。外國如以色列或美國青少年出現心肌炎及心包膜炎的情況亦罕見，暫時難以判斷是否與疫苗有關。

12至15歲接種復必泰疫苗Q&A

（關：瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華；何：港大感染及傳染病中心總監何栢良）

1. 青少年接種疫苗的劑量，是否與成年人一樣？

關：研究顯示兩者接種的疫苗劑量是一樣，青少年接種疫苗安全有效。

何：疫苗與藥物劑量的處理不同，藥物劑量會影響不同年齡或體型的人吸收，及血液中藥物水平是否足夠。但疫苗主要考慮注射入身體後，是否有足夠抗原刺激免疫系統。流感、子宮頸癌及十三價肺炎鏈球菌疫苗，兒童及成年人劑量都一樣。復必泰研究顯示，成年人與11歲兒童劑量都是30微克，11歲以下兒童劑量才需調整。

2. 蠶豆症患者是否可接種？

關：可以，蠶豆症非禁忌症。

3. 川崎症患者是否可接種？

關：可以，川崎症非禁忌症，最重要視乎患者有否嚴重併發症，如病發後有否心血管問題，是否需服食阿士匹靈。若正服食阿士匹靈，接種疫苗後要按壓傷口較長時間，因阿士匹靈影響血凝固。

4. 血小板過低是否可接種？

關：要視乎病因，屬先天性或短暫病毒感染，應諮詢兒科醫生。

5. 有牛奶或雞蛋敏感是否可接種？

關：適合。

6. 正服食薄血藥是否可接種？

關：需先了解患病情況。

7. 對抗生素盤尼西林敏感是否可接種？

關：可以，對抗生素敏感非禁忌，但接種後要觀察30分鐘。

8. 濕疹患者是否可接種?

關：可以，但若有免疫系統失調問題，或正服食會減免疫系統功能的藥物，要先諮詢醫生意見。

9. 每次打針後或見血會血壓急升？

關：此類情況不需擔心，有人抽血或在醫療設施期間會緊張，社區接種中心有職員及安定環境讓市民等候及休息。

10. 「大肥仔」如中三學生5呎3吋、150磅是否適合接種？

關：肥胖非不能接種，但要留意肥胖原因，會否有賀爾蒙或血脂、膽固醇問題。肥胖人士感染COVID-19後非常高危。

11. 若將要到英國升學，是否需於離港前接種一劑疫苗？

關：最好預留時間接種兩劑疫苗，或到英國接種同一載體的疫苗。有國家正進行混針研究，保護力與接種同一疫苗相若。

何：不贊成縮短兩劑相隔時間，反而在香港接種第一劑後，到外國數月後才接種第二劑也不影響。

12. 腎上腺鈣化，曾服類固醇引致嚴重暗瘡，是否可接種？

關：腎上腺鈣化可能影響賀爾蒙分泌，而正服食緊賀爾蒙或類固醇，可能影響免疫系統，要諮詢醫生意見；若劑量不影響免疫系統，可以接種；但若影響免疫系統，便要小心考慮。

13. 腦癲癇患者是否適合接種？

關：要視乎腦部有否其他結構性問題如腫瘤，睇病情控制如何，應諮詢醫生意見。如正服藥及能控制癲癇症，多數情況可以接種。

14. 曾接種疫苗引致過敏？

關：應諮詢過敏科醫生意見。

資料來源：商台節目《在晴朗的一天出發》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）