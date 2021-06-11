公屋平均輪候時間屢創新高，公營房屋供應長期短缺，未來供應更可能出現「斷崖式」下跌。房委會主席兼運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）在房委會周年特別公開會議提到，每年公營房屋的供應量並非平均，須視乎土地開拓等因素，而近4年公屋供應量已較前6年多，重申政府在增加供應已「全力以赴」；就早前房委會宣佈重建4幢工廈，陳帆稱會壓縮重建程序，待現有租戶遷出後，加快重建步伐。

委會倡重建高樓齡公屋 陳帆：90年代公屋質素可維持居住樓齡50年

房委會今日（11日）舉行周年特別公開會議。委員黃碧如及彭韻僖建議，當局可考慮重建高樓齡公屋以緩解市民對房屋的需求。陳帆指，1990年前公屋整體結構及質素，仍可維持居住樓齡50年以上，若進行樓宇加固工作後，樓宇居住年齡可增至100年或以上，他又指重建公屋計劃定會對輪候公屋人士有所影響。

另一委員招國偉對當局近期收回工廠大廈作興建公屋用途表示支持，惟他指清拆大廈時間長達2年，建議政府縮短清拆年期，以加快公屋供應時間。陳帆指會壓縮重建大廈程序，但要待現有租戶遷出及有實際規劃後，方可加快重建，提供單位予市民居住。

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柯創盛建議加「生地變熟地」行政程序

委員柯創盛則指，本港公屋輪候時間延長至5.8年，公屋供應量創10年新低；被改建成綠置居的公屋單位卻因居住面積少，出現「有人冇屋住，有屋冇人住」的滯銷情況；他又建議政府加快官地及私地「生地變熟地」的行政程序，改善政府部門工序不協調的問題，令原來可以盡快讓房委會建屋的土地資源，不致浪費。

陳帆總結時稱，每年公營房屋的供應量並非平均，而須視乎土地開拓、基礎建設及規劃等；而近4年公屋供應量較前6年多，強調政府團隊及房委會在公屋供應的工作已「全力以赴」。

9幢新屋邨及公屋租金 逾九成每月2,500元以下

此外，房委會公佈9幢新屋邨及公屋大廈的租金，項目暫定今年7月至12月落成，共提供10,445個單位；其中海達邨海盛樓的1,040個單位，以市區公屋單位最佳租金釐定租金水平，為每月每平方米93.8元；荔景邨恒景樓的540個單位租金則為每月每平方米90.7元。

位於粉嶺皇后山的皇后山邨多幢大廈共8,865個單位，租金為每月每平方米66.5元。房委會指今次租金釐定中，逾91.6%的租金水平定於每月2,500元以下。

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