在今時今日的香港，港府「政治凌駕專業」已非新事，從最初教師因政治立場與政府相左，被判專業「失德」後釘牌、修訂《醫生註冊條例》引入「非本地」醫生等，明顯是要在各個專業界別落實「全面管治權」。財經事務及庫務局局長許正宇日前表示，建議財務匯報局（財匯局）全面接管會計師、執業單位及上市公司核數師發牌事宜，變相進一步架空會計師公會。

上一輪財匯局改革為2019年底，當時政府把上市公司核數師發牌資格，從會計師公會剝奪過來。然而，於上個財政年度因未能如期公佈核數報告而須停牌的上市公司多達48間，接近歷年之冠，其中近2成公司（如志高控股、第七大道、中滔環保）的延後理據，僅為「核數師須額外時間」、「疫情影響」等。要知道上市公司停牌時間越長，股東除了無法在市場上自由買賣股票外，亦會因停牌這類不利消息而蒙受額外的風險，就此，卻不見財匯局發揮其自詡的「監管」功能，使這些公司能加快處理核數報告，盡早復牌。

「通知」會計師公會削權

如今財匯局從會計師公會奪取會計師發牌權，顯然把過去行之有效的專業制度廢除，仿效中共「一把抓」的集權政策。上年年底，隨着代表民主及改革派的鄭中正、區紀倫等人於會計師公會換屆選舉勝選後，民主派在公會中擁過半數席位，原本有望落實一人一票選正副會長的重要改革，如今港府再度出招，僅以「通知」的形式向公會表示削權，變相減低公會在業界的實質影響力。

再者，在選舉制度被「完善」後，會計界仍能保留一席於功能組別，並繼續以「個人身份」選出議席，雖然在具中國特色的資格審查後，應該再不會有民主派能晉身為候選人，但港府為免徒添變數，此刻選擇執掌會計師發牌權，無疑是製造新一輪白色恐怖，直接從向選民身上着手。自公務員、非公務員合約工及公職人員等超逾20多萬人相繼宣誓後，港府要求專業界別宣誓效忠《基本法》屬早晚的事，為求「名正言順」，港府索性向會計師公會開刀，可謂此地無銀。至於未能如期宣誓者，相信將與公務員一樣，只有「離場」一途，意味港府又成功把宣誓僭建於專業執照的資格上。

專業界別獨立於政府體系運作，本是有理有節，以上年本地醫護人員以罷工形式要求港府及早對中國內地封關為例，世界各地（包括中國在內）果斷封關政策，在防疫方面不但具科學根據，而且的確有效阻止疫情傳播，惟一眾醫護卻被港府視為「政治凌駕專業」。現在港府逐步蠶食教育、醫護、法律及會計等專業界別的自主性，不正是賊喊捉賊嗎？

家興

自由撰稿人