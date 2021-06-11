衞生防護中心總監林文健今（11日）早在立法會表示，目前仍未找到17歲帶英國變種病毒少女的感染源頭；經對比衞生署公共衞生化驗所、香港大學及理工大學去年12月輸入個案的基因排序，以及就4月起帶變種病毒的輸入個案進行病毒基因排序，也未發現相同病毒。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，未找到病毒源頭，可能因部份國家如菲律賓、尼泊爾及日本不是常做基因排序，在基因庫中資料較少；又可能是最近本港一半輸入個案病毒量少，做不到基因排序，以致無法對比。他會嘗試將病毒量低的樣本濃縮再試做基因排序，希望找到源頭。

蕭傑恒表示，經對比國際基因庫後，發現少女的病毒基因排序較基因庫內的病毒基因排序，有20個以上位置有基因突變，與最接近的北歐瑞典樣本相比，也有15個位置有基因突變，相信不是病毒源頭。

少女曾到寵物店 變種病毒傳動物再傳人可致基因突變

蕭指，少女曾到寵物店，未知她有否接觸動物或家中有否養寵物；以往研究顯示，因病毒已適應在人類體內，若跳入動物體內，可產生很大基因突變；若之後再傳染少女，便會發現少女的病毒樣本有很大基因突變，與之前的病毒很不同。如丹麥發生水貂受感染，病毒在水貂體內有很大基因突變。他強調這只是一個大膽假設，未有證據證明。

他指，因國際基因庫中如菲律賓、尼泊爾及日本的資料較少，未知是否已作全面對比，不過之前菲律賓及尼泊爾已禁飛來港，已沒輸入個案。

他指，由5月至今20多宗帶英國變種病毒的輸入個案，只有一半能做到基因排序，其餘因病毒量低未能做到；他會嘗試將有關個案的樣本濃縮及再做基因排序，希望找到源頭。另外也有可能有人在酒店感染，未被檢測到而走漏入社區再傳播病毒，但目前沒有確切證據。

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