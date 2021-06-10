【本報訊】常在社交媒體發表政治漫畫視藝科中學教師「vawongsir」（黃Sir）早前被投訴，遭教育局裁定為專業失德。他昨日在facebook專頁宣佈，「為免加重學校壓力及影響我的學生」，已辭去日校工作。黃Sir表示，已預料短期內無法重返校園，盼公眾以其他方式支持他。

以創作為業 盼公眾支持

黃Sir於fb發文指，自他遭投訴後，過去一年半教育局對他的困擾從未間斷，令其身心俱疲。有關問題亦未因他轉校執教而有所改善，「為免加重學校壓力及影響我的學生，我不得不選擇離開」，再度告別校園。

黃Sir接受本報訪問時稱，有為此決定感到失落，但強調辭職純屬其個人決定，其現職學校未有對其施加壓力，「我都唔想學校因為我加重行政工作，自己言行自己負責返」。他指投訴事件令其情緒一直受到困擾，辭職亦是為學生福祉着想。

教育局至今未交代就黃Sir投訴的處分，黃sir說，自教育局早前更新聘用教師指引，要求教師申報是否正接受專業失德調查起，已預計自己短期內無法再轉校繼續教學生涯，此刻對他而言，「釘牌」與否不再重要，「勸喻信又好，書面警告又好，釘牌又好，相信冇學校都會敢冒呢啲風險請我哋」。

自言是家中經濟支柱，黃sir辭任教席定必為其家庭帶來一定經濟壓力。他盼望認同他創作理念的公眾，可支持其Patreon或其他創作，「我會努力畫下去，活下去」。其創作網址為patreon.com/vawongsir 。