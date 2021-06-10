【本報訊】本報踢爆元朗大棠有機生態園後山驚現超級「屎坑」後，政府部門連日派人視察，但仍然未將「屎坑」填平或圍封，僅在旁邊豎立警告牌，有村民炮轟地政人員「做騷」，更指摘挖坑者黑心，在大棠「無天無法」，在居民殯葬區倒屎嚴重破壞風水，影響後人家宅，亦對先人不敬，村民亦擔心屎坑影響行山人士安全。

屎坑問題未解決，受影響的大棠村、黃泥墩村及楊家村的村民大表不滿，更批評「政府部門無能」，「一個咁嘅糞池都搞唔掂，好似冇佢符咁！」雖然昨日地政處人員帶同三名工人再度前往非法糞池，並有工人即場用水泥豎立兩塊大告示牌，但其間未見有人度尺，一行人逗留約一個多小時後離開。連同漁護署日前豎立的三塊告示牌，現時糞池外圍一共釘有五塊政府告示牌，惟當局至今仍未封路及填補巨坑，車輛仍可進入此處，但已沒再見吸糞車日間往倒糞。

多頭野豬掉落浸死

政府部門連日仍沒圍封糞池，有村民批評屎坑對遊人及動物構成危險。據村民所知，大欖郊野公園內有不少野生動物，其中野豬尤其多，不過近日已有多頭野豬跌落糞池浸死，加上該處是行山人士熱點，有村民對當局一直未圍封，擔心對不熟路的遊人造成危險，村民更警告：「個屎坑好深，人跌落去就一定死梗！」

村民指挖坑者一向在大棠「無法無天」，如「十八鄉皇帝」。由於大屎坑位置在十八鄉原居民殯葬區旁，該處是附近三條村原居民的先人安息地，惟現在挖出大屎坑，臭氣沖天，對先人不敬之餘，更嚴重破壞風水龍脈。先人家山墓地，立葬得宜，後人必會得到祖先庇蔭，村民氣憤道：「調轉係我哋挖，就話我哋破壞風水，第一時間搵政府部門搞我哋！」元朗大棠有機生態園由梁福元兒子梁明堅及姪女梁麗詩經營，梁福元仍未回應事件。