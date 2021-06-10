早幾天，蘋果電腦在發佈會中，宣佈將於秋天推出新的手錶作業系統，可以透過蘋果手錶，量度佩戴者睡眠時的呼吸率，而且可以比較每周呼吸率的改變，這是繼蘋果手錶量度睡眠時心跳和血含氧量後的另一突破。

那麼，到底睡眠的呼吸率，又是甚麼一回事呢？我們日間呼吸速度會因為情緒和活動量而產生變化，說話時當然呼吸會快一點，運動時也是，而情緒也會影響日間呼吸的速度。焦慮、憤怒時，當然唞氣也會特別快，因為這種種原因，我們日間呼吸率，一般來說，波動比較大。到了晚上，躺在床上，慢慢入睡時，呼吸率便會逐步穩定下來，不像日間那樣，出現或快或慢的情況，而且當我們由淺睡，慢慢進入深層睡眠時，我們的呼吸率也會隨之減慢，一般來說，睡眠時每分鐘會呼吸十二至二十次。此外，當我們晚上發夢時，呼吸率也會隨着夢境而稍為提升，也會可能因為發夢的刺激，呼吸率會變得不規則。一晚間，我們會從深層睡眠進入發夢期，又從發夢期走回深層睡眠好幾次，所以呼吸率也會隨着這些轉變而出現相應的波動。

一般來說，我們睡眠時的呼吸率相對穩定，所以，如果蘋果手錶能夠量度平均每周的睡眠呼吸率，便可以比較一周與一周之間的轉變，如果突然出現明顯的改變，便可以預示身體可能出現一些不健康的情況。另外，雖然蘋果電腦沒有明言會利用睡眠呼吸率來篩檢睡眠窒息症，不過，蘋果電腦明言會讓應用程式開發者，利用手錶量度到的睡眠呼吸率發展新的app，相信不少開發者會利用這個新的功能，去量度佩戴者有否出現睡眠窒息的情況，因為一旦睡眠中途唞不到氣的話，除了血含氧量、呼吸率和心跳率都會出現明顯的變化。

不少人以為，只是過胖的人才會患上睡眠窒息，固然，過胖會大幅增加患上睡眠窒息的機會，但其實，睡眠窒息也會發生於沒有過胖的人身上，所以如果晚上有嚴重鼻鼾，日間精神欠佳，身邊的人也留意到扯鼻鼾時，或有時會出現突然停止呼吸的情況，便必須要留意。睡眠窒息除了影響睡眠效率，也會影響心臟功能，所以，以後隨着各類型手錶的功能不斷提升，希望能夠幫助佩戴者早一點察覺到睡眠窒息的情況，及早診治。

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李德誠 精神科專科醫生