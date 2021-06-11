聘逾2.1萬名員工的香港賽馬會，被指以停發年終獎金脅迫員工打針。本報收到投訴，指馬會高層上周在一個部門會議上，揚言若該部門沒有接種疫苗的管理人員，將不獲發年終獎金。有員工直斥馬會將打針與花紅掛鈎，做法如同恐嚇；另有署名「一群馬會員工」去信馬會管理委員會，促停止威脅員工打針。

打針與花紅掛鈎 員工：就算已打針都感被恐嚇

有馬會員工向本報投訴，指資訊科技及持續發展事務執行總監簡志宏上周五（4日）在部門會議上，向管理人員表示要檢討獎金政策，若未有接種疫苗，會被終止發放年終獎金。該員工指，年終獎金一般於每年7月發放，即下月底便到手，金額向來都是按馬會業績及員工表現而定，惟簡志宏卻在這時候將打針與花紅掛鈎，「就算大家已經打針，或將會打針，都覺得有被恐嚇嘅感覺」。

該員工續指，早前馬會已要求各部門管理人員上報接種疫苗狀況，當時屬自願性質，如今有部門主管揚言不接種疫苗的管理人員將不獲發花紅，不但令該部門人心惶惶，其他部門的員工也擔心被迫跟隨。該員工強調，各人對接種疫苗有不同看法，打針與否屬個人決定，一旦與花紅掛鈎，對員工造成心理壓力，「想像不到馬會管理層已歸邊，跟隨政府退步至如此地步」。

馬會員工聯署 稱有部門主管視打針為評核條件

此外，署名「一群馬會員工」日前去信馬會管理委員會，指有部門主管將接種疫苗視為員工工作表現評核的條件，既不合理，也不符合公司利益，同事都深感失望，強調接種疫苗必須是自願性。信中亦指，面對天災，員工沉着應對，面對人禍，更應力陳其荒謬之舉，呼籲馬會高層停止間接或直接以威脅、恐嚇、警告或處罰方式脅迫員工接種疫苗，公平公正公開檢閱員工整體工作表現。

據馬會年報，截至去年6月30日，共聘有逾2.1萬名員工，其中約7,900人是全職員工，其餘屬兼職。本報昨就事件向馬會查詢，至今仍待回覆。

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