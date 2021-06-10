現時50歲的紅姐於17年前與丈夫離婚，由於其長女出生時缺氧成了嚴重智障人士，丈夫有感女兒照顧困難怕成負累令紅姐非常難受。其後她更發現丈夫有外遇，令夫婦爭吵增多，終日家嘈屋閉。為令子女可健康成長，紅姐便決定咬緊牙關帶著子女離開丈夫重過新生活，自此便全心全意獨力照顧她的寶貝兒女。

紅姐作為單親媽媽亦作為照顧者，多年來她從未言休，亦未曾喊累，縱使女兒只有幾歲的智商，但非常愛笑，她總覺女兒是上天派來的小天使，紅姐只要看到她的笑容便心滿意足。

可惜天意弄人，她於2018年中突然持續咳嗽，求診多次亦未有轉好，甚至被誤診為肺結核，經過多種檢驗後最終確診患第四期肺癌，並已擴散至淋巴及骨骼，肋骨劇痛，四肢無力，曾接受了一次電療及六次化療及第一代標靶藥，但效果不理想，其後肺部更一度只餘三分一功能，需長期卧床，並全身腫脹，當時醫生指已無其他藥物可幫助她，故不需再覆診並轉介她至舒緩組。聽到這消息，紅姐頓感晴天霹靂，但每當她想起快要離開子女便非常不捨亦心有不甘，不相信自己已無藥可醫，同時亦不想白白浪費時間等待生命結束。而女兒在她患病期間亦只能送到院舍照顧，每天靠視訊見面，聽到院舍職員告知女兒因不在母親身邊而感到不開心，令紅姐非常心痛。

故此，求生意志極高的紅姐，即使卧病在床，亦不停搜尋治療的資訊，亦不停與病友交流，當她聽到病友分享指第三代標靶藥對肺癌病人有很大的幫助，她便希望一試，但藥費每月需要$35,000，她根本無力負擔。病友便介紹她自行在外購買仿藥試用，為了生存，為了照顧兒女，與其要等待死亡，她便膽粗粗決定毅然一試，試用了數個月後，意想不到藥物對她的病情起作用，血液的癌胚抗原(CEA)值有下降趨勢，但始終非正規藥物，不建議嘗試，而臨床腫瘤科醫生建議紅姐盡快接受此自費正版藥物治療，若持續服用此藥物12個月以上有超過百分之五十的機會可控制她的病情。

但此藥物在公立醫院亦屬自費項目。加上她並不是表皮生長因子受體(EGFR)T790M突變陽性的患者，故此她並不符合資格申請關愛基金或聖雅各福群會的藥物資助。

面對如此高昂的藥費，紅姐根本無力負擔，她祈盼善長可伸出援手，讓她可以籌集到藥費順利用藥控制病情。作為一個單親媽媽，她只有一個簡單願望就是可以繼續親身照顧智障女兒，令她不致感覺被遺棄，同時繼續親眼看見她溫暖的笑容便心足了。

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