中共教育部去年提出推動獨立學院轉型方案，令部份獨立學院要與職業學院合併成為職業技術大學，導致大量大學生由本科「降格」成為職業本科，不只影響到他們求職，亦進一步影響求學。在剛過去的6月4日，浙江工業大學之江學院內有大批學生聚集，拉起橫額抗議相關決定。翌日，再有學生在浙江工商大學杭州商學院發起遊行，手持雨傘高叫口號，結果校方通知警察把學生圍堵在學校，同時阻止在外聲援的家長進入校院。

除了浙江，鄰近的江蘇亦有學生響應抗議，但連日抗議過後，即受到警方的武力鎮壓。雖然中共最終宣佈取消、暫停浙江和江蘇的獨立學院轉型計劃，以免「火勢」持續蔓延，抗議行動貌似獲得成功，不過大陸傳媒對於學生抗議隻字不提，中共看來也不認為當初的決定有錯。

千錯萬錯皆不會是國家的錯，這是無數憤青和小粉紅的理念，更加是他們的信仰。不少憤青和小粉紅在教育部推動學院轉型計劃前，都在為專制政權塗脂抹粉，把過去兩年香港發生的抗爭運動抹黑成有外國勢力參與的「顏色革命」。但兩年過去，非但沒有找出外國勢力參與的證據，反倒有社會主義鐵拳要降臨到他們身上的迹象。教育部的決定令他們猛然發現，原來自己只是待割的韭菜。

缺德的韭菜遭到國家收割，是既不值得同情，也不值得可憐。因為他們在專制政權之下，本可選擇沉默，然而他們卻選擇了助紂為虐，遭受報應只是因果報應。即使教育部不推動學院轉型，只要國家繼續維持同樣的體制，同樣的事情亦只會繼續發生——避得到一劫，那請問下一劫呢？

在解決國內矛盾上，中共經驗老道。就似多年前處理廣東烏坎村事件，村民要求民主，他們就讓你選舉，再在你鬆懈的一刻就把你選出來的代表通通抄走。然後呢？就再沒有然後了。對於中共而言，解決提出問題的人，就等同於解決了問題。所以這次參與過抗議的學生，同樣沒有「然後」了。中共深知這種做法可以換來長治久安，而且屢試不爽。因為那些尚未嘗到鐵拳滋味的憤青和小粉紅，仍未知道他們可悲的未來。

專制需憤青和小粉紅支持

只要社會主義的鐵拳不降臨到他們的身上，對他們來說，中共所做的每一個決定都是正確。中共之所以能夠長久維持專制，更少不了他們的支持。試問沒有韭菜可以收割，中共又怎可能有足夠的養份繼續專制下去？如果在一個人人「躺平」的社會，高官的日常奢華又由誰埋單？戰狼外交，又由誰去響應附和？中國最大的不幸，正是在一隻狼跟兩隻老虎之間，不論選擇多少次，總是選擇了前者。所以中國人的苦難，亦只能持續下去。

范克

自由撰稿人