上周五是六四事件32周年，不少市民均以自己的方式紀念六四，部份廣受年輕人支持的藝人也在社交媒體表態悼念。然而，由曾出演《十年》的游學修主理的YouTube頻道「試當真」，因為沒有表態而被個別網民針對。游學修其後回應，指「試當真」不採直接表態的路線，並謂任何人皆應該有表態抑或不表態的自由。其回應不但沒有平息網民的怒火，還惹來更多網民讉責。有來歷不明之網民直斥游學修的成功是依靠年輕群體支持，年輕群體不少人因表態而犧牲自己未來，故游學修沒有不表態的自由。

其實，一個人最真實的立場如何，只有當事人才知道。表態上的立場，與真實的立場沒有必然的關係。因各種外界難以得悉的理由而不進行任何表態者，在現今的形勢下可謂多如牛毛。故此，要判斷一個人的立場，根本不能單憑其表態上的立場，而需同時考慮其平日的言行舉止，其工作方式，以至其提供的服務和產品究竟是反映甚麽樣的價值觀。

就以近期大熱的真人騷節目《ERROR 自肥企画》為例，其製作班底從來沒有就任何社會事件表態，但為甚麽仍會受到傾向支持民主的年輕群體追捧呢？這是因為《ERROR 自肥企画》的內容談理想、談堅持，這些價值觀均與年輕人希望香港成為民主社會的理想休戚相關。同樣，「試當真」的影片與《ERROR 自肥企画》一樣，均貼近年輕人的思考方式和生活方式，自然受到年輕人的歡迎。

民主派支持者希望藝人直接表態，希望藝人不要替不支持民主的商戶代言，無非是因為香港民主風雨飄搖，信仰民主自由者希望能通過藝人的表態以得知同路人仍在堅持，從而獲得心靈上的撫慰。一般人對《ERROR 自肥企画》以至「試當真」的影片產生共鳴，但未必明白產生共鳴的原因，遂對這些作品有所懷疑，不知這些作品背後究竟是傳遞甚麽訊息。藝人表態上的立場，以至藝人幫甚麽商戶代言，是最容易觀察的。別有用心者遂借小部份香港人的盲點，在網上討論區大肆煽動網民，單以藝人表態上的立場和藝人替甚麽商戶代言判斷藝人是否值得支持，令作品縱使本來具有民主自由的價值觀，對民主自由有正面的作用，卻單純因不表態或替個別商戶代言而未能得到應有的支持。

港人的民主自由理想，與第三產業密不可分。第三產業講求創意，而創意只能夠在民主自由的土釀下產生，故香港人自然會傾向於支持民主自由。正因政治立場由經濟環境促成，香港人並不需要對藝人以至身邊人的真實立場作無謂且過度的懷疑和猜忌。香港人宜建立堅定信仰，多思考，多觀察，活在真實中，那才可在亂世之下堅持下去，在驚濤駭浪下仍不枯不散。

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