【本報訊】政府多次預告全港29間社區疫苗接種中心將於9月底關閉，呼籲市民盡早打針。公務員事務局長聶德權昨日表示，10月或之後會主要為因長期病患而未能完成接種復必泰疫苗（BNT）的市民打第二針，至於其他市民能否打復必泰，需視乎場地安排。

聶德權表示，接種中心關閉後，屆時仍有其他場所如私家診所或醫療機構提供服務，但數量一定不及接種中心，而且主要為長期病患或個人情況未能趕及9月打第二針的人士而設，「私家診所一定可以打科興，復必泰要睇返場地相關安排」。因此，若市民身體狀況良好，最好8月底前打第一劑疫苗。

10月後為長期病患打第二針

網媒「香港01」引述消息，當局將運送復必泰到醫院或門診，為長期病患者及肺炎康復者等病人安排覆診時打針。

被問到市民9月底之後是否需自費打針，聶德權表示目前疫苗接種計劃是由政府主導，仍然是免費提供，但會視乎計劃推進，不時檢視作出相關調整。

聶德權又表示，現存的復必泰存量不足50萬劑，政府在和藥廠商討調整疫苗付運日程同時，會密切留意預約情況，確保有足夠供應。

另外，當局估計需申請23.13億元額外撥款，才能維持檢測社區服務至今年9月，當中包括3,800萬元用於檢測結果的電話短訊安排、封區強制檢測700萬元，社區檢測中心及流動採樣站的檢測費用則為22.68億元。