疫情下一傭難求，但外籍傭工的待遇和工作環境卻未見有所改善。繼2014年爆出印傭Erwiana被虐案，今再有37歲的菲傭Eden疑似受虐。她透過外傭組織向傳媒控訴，其僱主於過去14個月，以疫情為由向她下禁足令，不准她離家半步，又因不滿其工作表現長期對她施襲。受僱期間，她所受的「懲罰」包括被掌摑、腳踢和被煎鑊襲擊身體，令其背部、胸膛和雙腳都充滿抓痕和瘀傷。直至上月底，她終逃離住所並報警。組織指，警方以涉嫌傷人拘捕了該名僱主。

少主哭鬧即遭虐打 曾被僱主恐嚇攞命

亞洲移居人士聯盟今向傳媒披露菲傭Eden疑受虐詳情。發言人Dolores Balladares Pelaez表示，Eden首次來港工作，去年3月起受聘於一名女教師，主要負責照顧其幼子。但過去14個月，傭主都以防疫為由，不准她周日外出放假，在家休息兩小時便須復工。她亦沒有獨立休息空間，只能睡在僱主的書房內。

Pelaez續指，Eden求助時滿身傷痕，有長期被虐待的迹象，部份傷口甚至仍未癒合。她引述Eden指，每當女僱主的幼子哭鬧不停或沒有吃光食物，她便會遭到虐打，包括不斷被掌摑、腳踢和以煎鑊襲擊身體，僱主更曾扯她頭髮後推她撞牆，甚至恐嚇要取其性命。有一次，因女僱主的幼子拒絕把粥吃光，女僱主竟把清潔劑加入粥內，逼她全部吃光。女僱主的丈夫曾向Eden解釋，太太患上了產後抑鬱症。

Eden忍受虐待逾一年，Pelaez指，Eden是單親媽媽，因害怕失去工作不敢對外求助，加上被禁足，更使她失去傾訴對象。直至上月底，Eden趁其僱主一家外出才忍無可忍逃走，向外傭中介求助和到警署報警，現獲菲律賓領事館提供處所暫住。

聯體：外傭怕被指「跳工」而沉默受苦

聯盟要求港府和菲律賓領事館正視虐傭個案，包括禁止Eden的僱主再次聘請外傭和離境，並延長Eden留港的簽證。近年有不少政黨指疫情引發外傭「跳工潮」，濫用提早終止合約轉換僱主，獲取更高薪工作。聯盟批評，有關指控令不少外傭一直沉默受苦，承受暴力和虐待，害怕辭工後被指控為「跳工」，因而無法獲得新工作簽證。

自治八樓移工共行委員會Fifi亦指，相信Eden受虐並非個別事件，認為只屬冰山一角。她指，疫情下接獲不少外傭求助，包括被剝奪假期，甚至被僱主家人虐打，個人物件被當成垃圾棄置，甚至遭受言語和精神虐待。要求入境處和勞工處檢視現行政策，加強保護外傭人身安全及改善工作環境。

《蘋果》正向警方和入境處查詢事件。

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