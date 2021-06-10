本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情緩和，昨（10日）新增2宗確診，均為外地輸入，並驗出變種病毒，但連續3天本地零確診。由於無源頭不明個案，衞生署連續5天不設疫情記者會。初步確診則少於5宗。

新增的2宗輸入個案，分別由英國和西非國家毛里塔尼亞抵港，均無病徵。其中由毛里塔尼亞抵港的51歲男子，入住大角嘴香港旺角帝盛酒店；驗出N501Y變異病毒株，但沒有L452R變異基因。至於英國抵港的20歲男子，由機場直接送院；雖沒有驗出N501Y變異病毒株，但帶有L452R變異基因。

政府昨晚公佈，有5間學校爆發上呼吸道感染／流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告。受檢人士須於6月12日或之前接受檢測，6月8日至10日已檢測者，會獲視為已遵從規定。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，須於6月14日或之前交回已樣本瓶。

6.10強制檢測名單

曾逗留逾2小時的員工、學生及訪客均須檢測

●銅鑼灣東院道7號 聖公會幼稚園

●石硤尾邨第23座1樓201-218號 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校

指定年級學生及曾面授他們的教師均須檢測

●油塘邨福建中學附屬學校一年級

●將軍澳東華三院王余家潔紀念小學四年級

●屯門田景邨中華基督教會蒙黃花沃紀念小學一年級

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局上月26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署由5月31日至6月13日，為期2星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於上月29日起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院（紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓-兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月13日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（6月11日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月11日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月10日16:05）

11,874宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

3人出院（第11832、11863、11866號個案），共11,590人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

42名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘40人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月10日10:20）

內地最新疫情：周三（9日）新增21宗確診個案，其中6宗屬本土個案，均來自廣東；其餘15宗屬境外輸入病例，分別為上海7宗、廣東3宗、陝西2宗及浙江、四川、雲南各1宗。內地累計確診病例91,337宗，死亡病例共4,636宗。

台灣截至8日，累計確診病例11,968宗，死亡病例共333宗。

外國疫情（截至6月10日11:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.74億、死亡人數超過375萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,341萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.8萬。印度確診人數突破2,900萬，死亡人數超過35.3萬。巴西確診人數超過1,712萬，死亡人數超過47.9萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●台灣長榮集團（Evergreen）旗下意大利海運公司一艘貨櫃船，船長４月懷疑染疫死亡後，亞洲多個港口拒讓貨船泊岸，令船長人生最後一程仍然「漂泊無定」。

●根據英國官方周三發佈的數字，近24小時新增7,540宗確診，是2月底以來最多，新增6人病亡。

●加拿大周三表示，准許完成疫苗接種的國民回國後毋須強制隔離，為放寬邊境限制跨出小小第一步。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,413,999 (598,760)

印度 29,089,069 (353,528)

巴西 17,122,877 (479,515)

法國 5,787,125 (110,364)

土耳其 5,306,690 (48,428)

俄羅斯 5,096,657 (122,802)

英國 4,551,687 (128,124)

意大利 4,237,790 (126,767)

阿根廷 4,038,528 (83,272)

德國 3,715,870 (89,522)

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