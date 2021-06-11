前年11月理工大學衝突期間，油尖旺一帶有市民「開花」上街欲營救被困校園的抗爭者，結果大批市民被警方拘控。其中五男被控暴動今續審，控方指被告受查期間曾承認「喺彌敦道幫人急救」；辯方今陳詞指，有關招認在未經警誡下作出，呈堂對被告不公，要求法庭行使酌情權剔除。區域法院暫委法官王詩麗經考慮後剔除相關招認，及後裁定被告面對的所有控罪表面證供成立，首被告將於今午出庭自辯。

五名被告依次為廚師郭俊明（24歲）、無業男羅煒棟（32歲）、教師姚俊暉（35歲）、無報稱職業的丁培基（27歲）及侍應蔡潤庭（25歲）。五人同被控一項暴動罪，指他們前年11月18日在加士居道至佐敦道之間的一段彌敦道，與張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家雄、朱偉雄、潘永杰、區海峰，以及其他不知名人士一且參與暴動。

官剔除被告未經警誡口供

郭和姚另各被控一項管有適合作非法用途的工具罪，郭被指在北河街與吳松街交界管有37條膠索帶，姚則涉在吳松街管有一把剪刀及七包膠索帶。

控方證供指，次被告羅煒棟被捕時稱正為需要人士提供急救服務，其背包中有9支生理鹽水。辯方質疑警員未作警誡便提出查問，若法庭接納有關招認，對被告構成不公。王官及後剔除有關招認，但未有解釋剔除理據。控方其後表示已經舉證完畢，各被告沒有中段陳詞，王官裁定五人所面對的三項控罪，表面證供成立。辯方透露，首被告、第三及第四被告有意出庭自辯，案件押後至下午繼續。

【案件編號：DCCC1056/20】

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