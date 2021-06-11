維園六四燭光晚會去年首度被禁舉行，主辦團體支聯會當晚堅持在維園紀念，事後支聯會常委、壹傳媒創辦人黎智英以及黃之鋒等多名民主派人士遭起訴，指他們涉嫌參與或煽惑未經批准集結，早前黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴四人認罪判囚，餘下20人今再提訊。控方申請將案件合併，辯方不反對。何秀蘭、楊森二人今表明會認罪、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、趙恩來、鄒幸彤、梁國華、胡志偉、何桂藍8人表明不認罪，其餘10名被告未決定。

由於本案被告人數眾多，聆訊今移師至西九龍裁判法院舉行，由首席區域法院法官高勁修處理。

控方指，法官陳廣池早前已就4名認罪被告作出判刑，避免有判刑的差異，申請由同一名法官處理答辯及審訊。部份被告反對，高官聽取陳詞後，認為案件不一定須交由法官陳廣池審理。

下午3時許，遭還柙的被告陸續步入犯人欄，家屬及公眾席市民狀甚興奮，大叫「森哥」、「仁哥」、「阿廸」、「人哥」等，並不斷向犯人欄揮手。楊森高舉左臂回應，何俊仁、李卓人、陳皓桓、梁國雄、黎智英等先後揮手回應。

公眾席有人大叫「黎生加油呀、我哋日日食蘋果」、「仁哥加油呀，小心拖地呀，地下好滑」、「仁哥留意職業安全呀」，惹得全場哄堂大笑。此外有市民大叫「志偉，有富山街坊嚟撐你呀」、「我哋屯門友嚟咗」，亦有人大叫「五大訴求」，其中社民連「阿牛」曾健成高呼「釋放政治犯」，各被告就座後繼續向家屬、旁聽席揮手，亦互做手勢示意。何俊仁高舉雙手「整心心」回應。

本案有13名被告被控煽惑罪，包括李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華、鄒幸彤。

另外除了黎智英以外，上述12人與朱凱廸、胡志偉、梁國雄、何秀蘭、黃之鋒、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、梁國華和楊森被控參與未經批准集結。李卓人另被控舉行未經批准集結。另外同案的羅冠聰及張崑陽早前已缺席聆訊。

早前認罪的四人，黃之鋒被判囚10個月、岑敖暉囚6個月、袁嘉蔚與梁凱晴則囚4個月。

而表明將會認罪的楊森及何秀蘭，早前已因另案判囚14個月。

【案件編號：DCCC857-875、877-884、886-889、891及893/20】

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