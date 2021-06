過去兩年,我們身體力行,示範昂首拒沉默,讓吶喊聲響透這城。雖然今天迎來抹不走的恐懼,我們堅持的信念卻從沒後退,有人經歷自由失去,極權之下我們亦似無力抗對,但無論在牆外還是牆內,我們仍要相信,自由終會歸於這裏。

願牆內的你們,如果處身徬徨的午夜,可以細閱牆外讀者的來信,「自由花」讀邵家臻的《石牆生花—坐監記及其他》後有感,提醒手足會被重視,大家會跟你們共生共存;有長者來鴻,鼓勵年輕人在失去自由的日子,暫放下對社會的憂煩,先好好充實自己,為下次準備,並相信平安和公義之日必臨。還有讀者給余慧明寫信,承諾過好每天,充實自已,以最好狀態迎接對方歸隊。

致:務實堅毅的勇者

邵家臻以163天的親身經歷寫下了《石牆生花——坐監記及其他》,如他所言真是感性認知。其中亦以學者身份提供很多理論及社會學的背景、更對改革「囚權」有多項前瞻性建議。讀了此書我們多所了解本港「更生」工作的情況。

重點很多,略取如下:

~一個人由「人」變「犯」成「囚 」之後,活得像遺留在錯誤地方的行李,予取予奪,動輒得咎。

~囚衣的監躉啡笑喻為時尚顏色,Brown is the New Yellow。

~只要有恆心,赤柱磨成針。

~坐監不會讓人學乖,只會學精和變蠢。

~牆內沒有色彩鮮艷的顏色,沒有多元的氣味,因此釋囚對整個多時不見的城市節奏都十分敏感,很容易感到疲累。

有人以此作為入獄前的準備課、更生者家人則以此作支援的浮板、我們作為社會大眾更需要了解更生者是社會的一分子,如何使社會資源為大眾享用, 無論你在哪一條跑道上,每個人都被重視,發揮所長,共生共存。 邵家臻,務實堅毅的勇者!有前瞻的議題,有後續的石牆花工作。思行合一!謝謝你!

自由花 敬上

養澤心靈

余慧明小姐:

今日喺理大附近,從一位善心嘅年青人中,收到一張書籤有三隻花貓嘅設計,關於寫信給您嘅事。

肯定日後,你會見到呢張書籤,因為我已經上載好,分享到自由世界,因為那三隻花貓設計真係好靚,證明我哋互動嘅情感及心意是可化成各種設計品去延續我哋嘅故事……

故事未完,創意,累積嘅經驗及學問會帶我們去新嘅一章,最緊要唔好give up,要睇得到歹角最終報應,最短的電影也至少要看過90分鐘。

已經係6月,之後的每一天,就好似無限loop一樣喺我哋心中不斷重複,你給我哋香港弱勢社群嘅愛及能量,亦會繼續成為我哋每一天嘅精神養份,我們會為你過好每一天,充實自已,以最好狀態迎接你的回來。

好多人掛住你,因為善良正直嘅人巳所餘無幾,有你我們心中就有光。

敢講人話嘅香港人上

2021-JUNE-9

整裝待發

敬愛的年輕人:

感謝你為香港人做的事情,為了讓我們能夠生活在公平自由的地方而犧牲自己的前途。今日的香港失去我們曾經擁有而不覺的自由和信賴,想你可能仍為這個社會而憂煩。年輕人暫時放下這些問題,好好充實自己為下次準備,了解自己的渴求。

為明天努力,聖經中說:人為朋友捨命,沒有比他更偉大!對你,我只覺得抱歉和不捨,暫而忍耐當主耶穌再來時,一切不公不義的人會得到懲罰。世上會再有平安和公義的。

一個心有餘而力不足的老人

