過去兩年，我們身體力行，示範昂首拒沉默，讓吶喊聲響透這城。雖然今天迎來抹不走的恐懼，我們堅持的信念卻從沒後退，有人經歷自由失去，極權之下我們亦似無力抗對，但無論在牆外還是牆內，我們仍要相信，自由終會歸於這裏。

願牆內的你們，如果處身徬徨的午夜，可以細閱牆外讀者的來信，「自由花」讀邵家臻的《石牆生花—坐監記及其他》後有感，提醒手足會被重視，大家會跟你們共生共存；有長者來鴻，鼓勵年輕人在失去自由的日子，暫放下對社會的憂煩，先好好充實自己，為下次準備，並相信平安和公義之日必臨。還有讀者給余慧明寫信，承諾過好每天，充實自已，以最好狀態迎接對方歸隊。

致：務實堅毅的勇者

邵家臻以163天的親身經歷寫下了《石牆生花——坐監記及其他》，如他所言真是感性認知。其中亦以學者身份提供很多理論及社會學的背景、更對改革「囚權」有多項前瞻性建議。讀了此書我們多所了解本港「更生」工作的情況。

重點很多，略取如下：

~一個人由「人」變「犯」成「囚 」之後，活得像遺留在錯誤地方的行李，予取予奪，動輒得咎。

~囚衣的監躉啡笑喻為時尚顏色，Brown is the New Yellow。

~只要有恆心，赤柱磨成針。

~坐監不會讓人學乖，只會學精和變蠢。

~牆內沒有色彩鮮艷的顏色，沒有多元的氣味，因此釋囚對整個多時不見的城市節奏都十分敏感，很容易感到疲累。

有人以此作為入獄前的準備課、更生者家人則以此作支援的浮板、我們作為社會大眾更需要了解更生者是社會的一分子，如何使社會資源為大眾享用， 無論你在哪一條跑道上，每個人都被重視，發揮所長，共生共存。 邵家臻，務實堅毅的勇者！有前瞻的議題，有後續的石牆花工作。思行合一！謝謝你！

自由花 敬上

養澤心靈

余慧明小姐：

今日喺理大附近，從一位善心嘅年青人中，收到一張書籤有三隻花貓嘅設計，關於寫信給您嘅事。

肯定日後，你會見到呢張書籤，因為我已經上載好，分享到自由世界，因為那三隻花貓設計真係好靚，證明我哋互動嘅情感及心意是可化成各種設計品去延續我哋嘅故事……

故事未完，創意，累積嘅經驗及學問會帶我們去新嘅一章，最緊要唔好give up，要睇得到歹角最終報應，最短的電影也至少要看過90分鐘。

已經係6月，之後的每一天，就好似無限loop一樣喺我哋心中不斷重複，你給我哋香港弱勢社群嘅愛及能量，亦會繼續成為我哋每一天嘅精神養份，我們會為你過好每一天，充實自已，以最好狀態迎接你的回來。

好多人掛住你，因為善良正直嘅人巳所餘無幾，有你我們心中就有光。

敢講人話嘅香港人上

2021-JUNE-9

整裝待發

敬愛的年輕人：

感謝你為香港人做的事情，為了讓我們能夠生活在公平自由的地方而犧牲自己的前途。今日的香港失去我們曾經擁有而不覺的自由和信賴，想你可能仍為這個社會而憂煩。年輕人暫時放下這些問題，好好充實自己為下次準備，了解自己的渴求。

為明天努力，聖經中說：人為朋友捨命，沒有比他更偉大！對你，我只覺得抱歉和不捨，暫而忍耐當主耶穌再來時，一切不公不義的人會得到懲罰。世上會再有平安和公義的。

一個心有餘而力不足的老人

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