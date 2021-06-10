有一段時間在工作上有一點迷惘，覺得欠缺一點意義。

我太太是一位腫瘤科專科醫生。她的病人都被確診患上不同程度的癌症，經過她的診斷、治療和跟進，加上她對病人很有愛心，很多病人和家人跟她有長遠和良好的關係。

而我呢？作為心臟科醫生，好些病人有心臟問題，部份病人情況並不嚴重，甚至有些病人只是「懷疑」心臟有毛病，經過檢查後，其實心臟是健康的。跟太太比較起來，我未必跟病人有長時間的相處。

漸漸發現，不少懷疑患有心臟病的病人只是「虛驚」，但那種「驚」所言非「虛」，是真真實實的「驚」。有些病人的憂慮好像雪球一樣，越滾越大，想像自己情況嚴重，影響情緒，甚至失眠。經過診斷，做了適當的檢查，發現報告正常，經由醫生宣告，最後讓病人如釋重負。

想起聖經裏的耶穌。祂不只是醫好病人，而是會對那患病的說，「你的災病好了」，更叫他「可以平平安安的離去」；他更會叫被社會厭棄的痳瘋病人給祭司長檢查，以證明他們真的痊癒，可以重投自己的社群，不用被隔離了。我終於明白為何耶穌要有這樣宣告，原來病患被確認自己已經痊癒，真的非常重要。

面對「虛驚」的病人，只是簡單的跟病人交代一句「全部檢查正常」，或者「沒有發現甚麼問題」，並不一定讓他感到安心。病人看醫生的時候，可能都有他獨特的顧慮（concern），所以首要是找到他擔心的是甚麼；然後，把客觀的證據或論據告知，為何我會認為他擔心的事不存在，例如他的病徵其實不像是心臟問題，逐一解說檢查報告的指數及正常狀況，讓他真正明白和接納自己原來只是虛驚。

每次病人詳細了解後，透過他的表情知道心中的結已被解開，看着他們感激的表達，放下心頭大石的離開診所，我也感到十分滿足！

我不是耶穌，跟病人常講的是「你終於可以放下心頭大石了！」、「終於可以不需要擔心了！」，又或者「可以好好的去慶祝一番了！」

以前總覺得，未跟病人建立長久關係，好像自己沒有做甚麼事情；現在從另一角度看，能讓病人寬心重投生活，原來也是很有意義的事。

高耀鈞 心臟科專科醫生