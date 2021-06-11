屯馬綫宋皇臺站和土瓜灣站將於本月27日啟用，惟宋皇臺站連接北帝街的C出口，因考古勘察工作而未能動工。九龍城區議會鐵路事宜工作小組今（11日）商討該站的考古研究進度及屯馬綫通車安排，要求古蹟辦清晰交代考古進展，多名議員輪流指責古蹟辦推卸保育工作的責任。

對於現時宋皇臺站的古蹟保育方案，港鐵代表張樹勳建議興建有蓋行人天橋取代行人隧道，表示港鐵曾在2018年進行考古勘查工作，由於橫跨5條行車道及古蹟問題，興建行人隧道較困難。港鐵代表馮偉聰更指出：「若繼續興建行人隧道，起碼需要超過10年或以上的時間，而行人天橋則需要60個月。」他形容工程有難度，需要分期進行，而連接宋皇臺站C出口的天橋則會考察灣仔站的設計，設升降機、扶手電梯直落車站大堂。

區議員斥港鐵搵藉口

九龍城區議員曾健超表示，居民與議員的意見都傾向行人隧道，又說對興建天橋和隧道的時間感詫異，指現時的臨時斑馬線更要橫跨5條行車線的宋皇臺道，重申C出口對該區居民十分重要。

九龍城區議員任國棟則大聲指責港鐵，將一早已知要橫跨5條行車線的狀況作為藉口，直言：「有冇搞錯啊！」馮偉聰回應稱，經過考古勘察後確認橋墩位置沒有古蹟，才提議興建行人天橋，難度較低，亦不需要封鎖宋皇臺道。

古蹟辦：考古研究由港鐵負責

任國棟指出，古蹟辦曾在2017年發表有關沙中綫的考古研究報告，至今亦不知其他考古進度和情況，強調一直沒有收到古蹟辦回應。任亦提出古蹟辦會否考慮在地鐵上蓋興建博物館，而不興建物業。古蹟辦代表馬文光表示，考古研究工作是由港鐵負責，由港鐵委聘考古學家進行專業考古研究，再編寫考古報告，重申「古蹟辦是進行監察及提供意見，相關報告是港鐵負責完成，古蹟辦則是同意報告內容」。

馬指出，港鐵2019年開始進行該站C出口的考古研究，並分階段將內容呈給古蹟辦，古蹟辦亦有將意見和看法交回港鐵，為港鐵提供參考和分析。他表示北帝街的工作已完成，亦收到港鐵的考古影響評估和緩解措施，包括在飛行總會附近位置發現古蹟。馬指出，考古工作開始至撰寫報告，需要一段時間去完成，最新考古資料中發現，這些方案在不同程度上對遺蹟都有影響，認為在考古上不能排除任何一個方案，但會視乎港鐵提出的情況，再向港鐵提供專業意見。港鐵亦表示，現時確認北帝街能夠進行接駁C出口的工作，中間的通道仍然視乎整個工程，現時未進行任何有關橫跨宋皇臺道的工作。

發現大型古蹟就回填 曾健超斥古蹟辦卸責港鐵

曾健超則表示對古蹟辦回應感到奇怪，指出古蹟辦將古蹟保育責任推給港鐵，而港鐵只是想盡快通車，避開古蹟研究和保育工作，花費最少資源。曾健超指古蹟辦的回覆「不合理」，因為古蹟辦現時會將屬大型古蹟的採用「回填」方法處理，即是重新用水泥和帆布覆蓋，完全沒有考慮向大眾展示，對日後古蹟保育帶來困難。

古蹟辦表示，會權衡哪些宋皇臺站發現的古蹟較為有價值，需要保存，並指出回填是一個保護出土考古遺蹟的辦法，是一個正常操作。古蹟辦亦重申，會根據港鐵遞交的報告，再經過整理和分析，會對文物進行記錄，強調工程進行和興建的時候，不可能同時進行復原展示，對文物不是最適合的辦法。

票價短貴長平捱轟 港鐵稱機制與政府協定

除了商討宋皇臺站古蹟保育方案，多名議員亦提出屯馬綫票價出現「短貴長平」的情況，要求港鐵調整票價機制，並在九龍區內擺設「港鐵特惠站」。惟港鐵代表四度回應都稱票價結構與現時本地系統一樣，根據距離去分階段調整，而且表明機制是與政府共同協定，會視乎每年機制去調整。對於議員提出的調整票價問題和設立特惠站，港鐵代表多次重複回應：「港鐵是有辦法去解決，會認真跟進問題，帶回公司考慮。」

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