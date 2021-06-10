【本報訊】黃店「大渣哥茶記」九龍灣分店昨凌晨被貼大字報，茶餐廳閉路電視拍到兩名戴帽可疑人在店外玻璃窗貼上「曱甴店咪幫襯」告示。茶餐廳事後將閉路電視片段上載facebook專頁，事件曝光後不少市民表示要「懲罰」，昨午飯時段店外有十多人排隊力撐，店主蔡強榮（渣哥）表示感謝支持，指「繼續排長龍，仲要長咗」。

食客：令我哋更加支持

涉事的大渣哥茶記九龍灣分店位於常悅道The Eastmark地舖，渣哥昨凌晨在fb指餐廳被貼大字報，懷疑與日前提及反修例示威有關，「都係講咗幾句前年609有103萬人上街……跟住幫612呼籲幾句啫……阿藍西你又使乜咁少氣呢？」大渣哥茶記由藝人譚小環丈夫蔡強榮2020年創辦，九龍灣及灣仔設分店。

從閉路電視短片可見，昨凌晨3時19分，兩名戴帽、身材消瘦的可疑人現身店外，二人鬼鬼祟祟在玻璃櫥窗貼上十多張紙，二人逗留逾兩分鐘，其中一人完成任務後即場拍照才施然離開。渣哥在帖文表示「差啲斷正」，因與水吧、工場師傅的上班時間只差十多分鐘，也指二人「包到上山採藥咁，都唔知為乜，真係人一藍⋯⋯」

昨中午時分，店外玻璃櫥窗已清理，只剩半張殘缺大字報，有十多名市民排隊等候「懲罰」。食客陳氏夫婦一向有光顧大渣哥，陳太笑言「一定係嗰班人唔想我哋幫襯，或者想唱衰佢，但咁樣會令我哋更加支持佢，唔會驚咗佢」。

食客黎小姐指做法「梗係唔啱」，「人哋都喺開門做生意。成日都話黃絲對藍絲唔好，但藍絲咁樣做都唔啱！」胡先生則認為「唔知動機為乜，有啲蠢，唔會影響到市民唔幫襯。」