【本報訊】高齡孕婦劉女士今年初在土瓜灣遭警方截查，更被辱罵「死肥婆」，並被粗暴反鎖拖行，最終以涉嫌阻差辨公被捕，事件中她疑受驚過度致早產誕下兒子振凱，兒子未足月出生要瞓氧氣箱，情況一度不樂觀，直至3月才出院。事隔五個月，劉女昨遭警方控以一項阻礙公職人員執行公務罪，本月24日上午在九龍城裁判法院提堂。其姊稱妹妹對突被控告「有小小激動同擔心」。

42歲的劉女士今年1月20日於土瓜灣住所樓下遇警員截查，期間遭辱罵「死肥婆」，更被粗暴反鎖拖行，當日她不適入院，其後疑受驚過度，懷孕七個月的她入院三日後大量出血並早產誕下兒子。事件中劉女被警方以涉嫌阻差辨公拘捕，其後保釋。劉女其後向警方投訴，警方拒就事件道歉，警務處長鄧炳強僅向她致以慰問。

胞姊：妹妹有小小激動同擔心

劉女士昨午到警署續保，獲警方通知落案控告她一項阻礙公職人員執行公務罪，對突然被控告感愕然和不安。其姊稱妹妹「有小小激動同擔心」。

警方指紅磡分區巡邏小隊人員1月20日下午約2時在永耀街進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，其間截查一名42歲姓劉女子並要求該女子出示身份證明文件，但該女子情緒激動並拒絕聽從人員指示，經人員勸喻後該名女子仍不合作，人員發出兩次口頭警告後，該女子仍不出示身份證明文件，案件交九龍城警區刑事調查隊第七隊調查，經諮詢法律意見後，被捕女子6月10日被控以一項「阻礙公職人員執行公務」罪，案件將於6月24日於九龍城裁判法院提堂。