商經局今早發稿，宣佈刊憲修訂《電影檢查條例》，將港版國安法列入電影審查及分級工作的指引，要求檢查員要留意影片中對可能構成危害國家安全罪行，或損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，亦要顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務；如認為影片有可能構成危害國家安全的罪行，或對觀眾的影響可能會危害或危害維護國家安全，就應不宜上映。

《電影檢查條例》現時是根據影片的暴力、恐怖、不雅用語、種族等條件為影片審查及分級，但商經局指因應港版國安法實施，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，故就條件作出修訂，加入會否危害國家安全等考慮。

修訂主要有4方面，包括檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行，或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可「客觀和合理地」被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動上述行為或活動的內容。

修訂亦將對觀眾有關國安的影響列入考慮，指明當考慮整部影片及對觀眾的影響時，檢查員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的「共同義務」。

對觀眾影響可能「危害國安」要禁上畫

指引定明「鑑於維護國家安全及有效防範或制止任何危害國家安全的行為或活動至為重要」，檢查員可按上述事項得出影片不宜上映的結論；而如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，或整部影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全或危害維護國家安全，「檢查員應得出影片不宜上映的結論」。

商經局稱，電影檢查制度建基於在保障個人權利和自由及保障合理社會利益之間取得平衡，儘管基本權利包括上映影片時享有的發表自由應受尊重，但行使該等權利時同時受法律及合理目的所限，例如尊重他人權利或名譽及保障國家安全或公共秩序，或保障公共衞生或道德。

《理大圍城》等社運影片曾被左派狙擊未能上映

獨立片商影意志紀錄片《理大圍城》早前曾被左派連番批鬥，高先電影院及香港藝術中心先後被叫停放映，《理大圍城》更被左派指稱「鼓吹港獨、推翻政府」，要求藝發局停止資助影意志的製作。

【昔日報道】

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紀錄片《理大圍城》發行商感謝高先嘗試 正另覓場地或方式放映

理大圍城送檢DVD離奇粉碎 電檢處2周後神回覆：光碟機整爛

日前六四亦有多個團體擬放映涉及六四事件的電影，被電檢處指涉嫌違反《電影檢查條例》。醫管局員工陣線曾遭電檢處發信，指影片未根據《電影檢查條例》獲發核准證明書或豁免證明書，如違反規定即屬犯罪。學生組織「賢學思政」六四晚原定在旺角擺街站並播放六四紀錄片，亦被電影報刊及物品管理辦事處指若公開放映影片未經電檢署審查，將觸犯《電影檢查條例》。

指引新修訂內容

（一）檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容

（二）當考慮整部影片及對觀眾的影響時，檢查員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務

（三）鑑於維護國家安全及有效防範或制止任何危害國家安全的行為或活動至為重要，檢查員可按條例第10（2）條和第10（3）條所述事項得出影片不宜上映的結論

（四）一般而言，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，或如該影片含有條例第10（2）條所提述的事項，而整部影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論

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