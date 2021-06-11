《電影檢查條例》新修訂的指引，強調電影檢查員在執行條例時也要遵從《國安法》，小心留意「可能構成危害國家安全罪行」。內地國家廣播電影電視總局（廣電總局）也曾發出類似規定，有多種內容禁止在影片出現，又指惡意貶警等內容應該刪改。

10種內容禁拍 9種情況須刪改

廣電總局的《電影劇本（梗概）備案、電影片管理規定》，電影被禁止載有的內容有10種，包括不能危害國家統一、主權和領土完整、煽動民族仇恨、擾亂社會秩序、詆毀民族優秀文化等（見列表）。

另有9種情況需要刪剪修改，例如惡意貶損人民軍隊、武裝員警、公安和司法形象；曲解中華文明和中國歷史以至他國歷史等。

《美女與野獸》《理大圍城》曾送檢上訴

新民主同盟大埔區區議員任啟邦由2016年11月起出任電影檢查審核委員會成員，至去年11月任期屆滿後未再被委任。他指任內4年只做過兩次上訴個案，一套是迪士尼真人電影《美女與野獸》，另一套就是《理大圍城》。他不揣測不獲續任的原因，但認為新指引限制了電影創作空間。

電影分級制運行多年，累積成一套清晰評級準則，即使血腥、暴力、性題材也可以通過，並不一定被評為三級片。他舉例指影片中的性行為，各有不同拍攝手法，都主要是IIB和III級之別，除非去到好極端如人獸交才不能通過送檢。

質疑國安法下港片所遵尺度與廣電總局看齊

他質疑《國安法》下戲仿、諷刺手法如何有一套具體標準讓人跟從，「變咗好似大陸廣電總局咁睇，列出廿幾個不准拍攝範疇，鬼怪唔得，乜鬼都唔得」。他指電影是虛構，反問若電影講到警察被黑社會滲透，是否也是貶損警隊、危害國家安全，反恐題材是否要變禁忌，「你話美化、鼓吹、支持、認同，咁比較難用電影角度覺得得定唔得」。他估計檢查員或怕「上身」將紅線收得好緊，或索性將作品禁映。

內地電影禁忌：

電影片禁止載有下列內容

●違反憲法確定的基本原則

●危害國家統一、主權和領土完整

●洩露國家秘密，危害國家安全，損害國家榮譽和利益

●煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，侵害民族風俗、習慣

●違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信

●擾亂社會秩序，破壞社會穩定

●宣揚淫穢、賭博、暴力、教唆犯罪

●侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益

●危害社會公德，詆毀民族優秀文化

●有國家法律、法規禁止的其他內容

電影片有下列情形，應刪剪修改

●曲解中華文明和中國歷史，嚴重違背史實；曲解他國歷史，不尊重他國文明和風俗習慣；貶損革命領袖、英雄人物、重要歷史人物形象；篡改中外名著及名著中重要人物形象

●惡意貶損人民軍隊、武裝員警、公安和司法形象

●夾雜淫穢色情和庸俗低級內容，展現淫亂、強姦、賣淫、嫖娼、性行為、性變態、同性戀、自慰等情節及男女性器官等其他隱秘部位；夾雜骯髒低俗的台詞、歌曲、背景音樂及聲音效果等

●夾雜兇殺、暴力、恐怖、鬼怪、靈異等內容，顛倒真假、善惡、美醜的價值取向，混淆正義與非正義的基本性質；刻意表現違法犯罪囂張氣焰，具體展示犯罪行為細節，暴露特殊偵查手段；有強烈刺激性的兇殺、血腥、暴力、吸毒、賭博等情節；有虐待俘虜、刑訊逼供罪犯或犯罪嫌疑人等情節；有過度驚嚇恐怖的畫面、台詞、背景音樂及聲音效果

●宣揚消極、頹廢的人生觀、世界觀和價值觀，刻意渲染、誇大民族愚昧落後或社會陰暗面

●鼓吹宗教極端主義，挑起各宗教、教派之間，信教與不信教群眾之間的矛盾和衝突，傷害群眾感情

●宣揚破壞生態環境，虐待動物，捕殺、食用國家保護類動物

●過分表現酗酒、吸煙及其他陋習

●有違相關法律、法規精神

資料來源：廣電總局《電影劇本（梗概）備案、電影片管理規定》

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