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【本報訊】 47名民主派人士因初選被控串謀顛覆國家政權罪，大部份人未審先被還柙。上月因六四集會被判囚四個月的袁嘉蔚，於獄中信提及她對今年維園再被禁舉辦六四集會一事，感到欷歔不已。長毛亦寫下詩句，表示毋忘六四、李旺陽事件及反送中運動。尹兆堅的獄中信中則提到，還柙百日內遇到許多同路手足，盼牆外港人將他們銘記在心，又勉勵眾人要堅守信念。

袁嘉蔚的fb專頁於昨日上載她所寫的獄中信。袁在信內畫下身穿黑衣女子，手持燭光，臉上更掛有淚水。信內提到她今年因參加去年六四集會而遭判囚，今年維園集會再度被禁感欷歔，但「哪裡有心，那裡就有燭光」，她在信末祝願眾人安好。

長毛梁國雄的fb昨日亦有更新，寫下詩句：「旺陽不減，燭光永耀，五大訴求，不忘初衷」。

尹兆堅：勿讓血肉化成數字

尹兆堅在獄中發信，形容還柙為「一場身心靈的挑戰賽」。他提及，在獄中遇到許多同路手足，希望港人將他們一一銘記在心，「不要讓有血有肉的手足被權力制度轉化成一組數字」。他又指，身在牆外的人仍有不少合法的事應該要做，「消費購物和互撐更是阻不了」，勉勵眾人要堅守信念，並於信末感謝大家對他的支持與陪伴。