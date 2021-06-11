輕度智障清潔工「發仔」李啟發涉前年10月在旺角示威，被控非法集結等三罪，控辯雙方爭議「發仔」是否適合答辯，案件今續審。辯方專家證人供稱，發仔不能完全理解控罪與法庭程序，亦不明白證人的供詞，難以辯護。至盤問尾聲，控方突然問辯方專家證人所收取的費用，聲稱這關乎其可信性，旁聽席聽罷一片譁然。裁判官劉淑嫻質疑謂：「即係你以後可以問律師收幾錢、專家收幾錢？」辯方亦反對問題，稱這是嚴重指控，亦非與案相關。劉官最終不批准問題，稱專家證人遵照指引作供，應知須堅守獨立性。

報稱兼職清潔工的被告李啟發（32歲）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反蒙面法三罪。他被指前年10月12日在旺角警署外犯案，包括管有一支雷射筆。而他早前承認去年初在屯門管有汽油彈及雷射筆，判囚8個月，及後向高等法院上訴得直獲減刑釋放。

控方質疑被告不知雷射筆可傷人及危害社會

辯方專家證人、精神科醫生郭偉明的專家報告透露，發仔的智商為66，據世衞定義屬於輕度智障，智商相等於9至12歲孩童。他認為，發仔適合答辯的能力僅僅「擲界」（borderline），但考慮到法庭缺乏受過專業訓練、可與智障人士溝通的中介人，他傾向認為發仔不適合答辯。

郭指，發仔不能完全理解控罪與法庭程序，亦不明白證人的供詞，難以辯護；而他對於認罪與不認罪的分別，也僅是一知半解。醫生特別強調，發仔在庭上「一直耷低頭，冇完全參與」，質疑謂：「佢能唔能夠知我哋討論緊乜嘢呢？」

郭醫生在主控蔡夢帆盤問下供稱，並非所有輕度智障人士都不適合答辯，要視乎控罪的複雜程度。郭相信，除非發仔受過特別教導，否則他未必知道到雷射筆的危險性。由於發仔對雷射筆沒認知，故他並不知雷射筆的傷人風險，「佢同我講（雷射光）係射落地下，整出一啲好靚嘅pattern（圖案）。對佢嚟講，可能只係一個玩具或者電筒」。

控方質疑，如發仔不知雷射筆可傷人，將會危害公眾安全。郭強調這是社會的教育責任，並反問謂：「如果係咁，係咪所有智障朋友都唔應該接觸到雷射筆吖？佢哋去餐廳，都冇話唔可以用刀叉㗎！」

兩名政府精神科醫生均指不適合答辯

郭又透露，發仔表示當日之所以去到案發現場，是因為聽說有人「打死細路」，要去「燒街衣」，打算認識朋友。至於涉案雷射筆，被告稱是「人哋畀、用嚟玩」，可以發出好看的光線。郭強調，他花了很多時間、心機與技巧，「360度咁問」，才從被告口中問出上述資料，若非受過專業訓練是難以做到。

控辯雙方早前已各自傳召精神科醫生作供，雖然兩名政府及兩名辯方委聘的精神科醫生均認為發仔不適合答辯，惟控方明言即使如此，仍會傳召其他證人證明他干犯控罪。據了解，若果發仔不適合答辯，而控方又堅持傳召證人，法庭最終不會裁定發仔是否罪成，僅會決定是否判醫院令。

案件下午續審。

【案件編號：WKCC2327/20】

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