在商界「威逼利誘」催谷疫苗接種之下，接種中國科興滅活疫苗的人數再創新高，其中周五（11日）接種首針科興的人數有16,265人，是自疫苗接種計劃展開以來最高，單日接種科興人數亦增至有紀錄以來最多的20,667人。

至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗亦有上升，當中周五有18,988人接種首針，以及有10,523人打第二針，而單日總接種人數達50,178人，是疫苗開打以來第二高的數字。

預約方面，預約科興人數再跌穿1萬，僅約9,500人預約，而預約BioNTech則大幅上升至約29,200人，較前日多逾18%，亦是自6月1日以後的最高數字。

科興僅9,500人預約 29,200人預約BioNTech

自本港2月26日展開疫苗接種計劃以來，周五是第106個接種日。至今有1,671,766人接種首針，佔本港16歲以上人口25.5%，而完成兩針則有1,165,661人。

周五（11日）有35,253人接種第一針，是開打以來最高，當中16,265人接種科興，亦是單日最多人接種首針科興。至於BioNTech亦有18,988接種首針，數字是本周最高。另外打第二針則有14,925人，當中4,402打科興以及10,523人打BioNTech。

不過，預約接種科興人數繼續下跌，單日僅約9,500人預約，而BioNTech的預約數字則反增，約29,200人預約，是繼6月1日有約32,600人預約BioNTech以來最高。

16人針後不適 2人留醫2人擅自出院

另外，周四有16人在接種疫苗之後不適送院，當中有12人已經出院，另外有2人需要留院觀察，餘下分別有1人未有遵從醫生勸告而自行出院，以及1人未經診症自行離開醫院。

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