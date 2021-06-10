【本報訊】海關偵破歷來最大宗快艇走私案，撿獲1.2億元的走私物品及拘捕四人，除「熟口熟面」的名牌貨及鮑參翅肚，更搜獲186公斤罕見的岩牡丹、星兜及魔鬼魚鰓等瀕危動植物。海關指走私集團十分狡猾，會海陸空三路進行反監視，利用兩部無人機監控之餘，又借「天時」在紅雨警告下出貨。倘成功偷運返內地，避稅高達1.2億元，利潤驚人。

海關今年3月和內地海關合作，以代號「迅雷」進行聯合反走私行動。至6月2日晚，走私集團當晚趁紅雨警告在流浮山岸邊出貨，成員搬貨物往快艇時，海關即展開行動，成員立即棄貨登上快艇，高速駛往內地方向逃逸。

拘四男子 搜罕見魔鬼魚鰓

一周後海關再突擊搜查新界三個倉庫及一個住宅，拘捕四名男子，3人為監工及包裝工，另一人為骨幹成員，負責安排物流走私至內地，海關續於上水一倉庫撿獲更多走私物品。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關撿獲的走私貨品總值1.2億元，貨品包羅萬有，包括7,100萬元的燕窩、花膠、海參、魚翅等；值4,700萬元的名牌手錶及手袋等，包括2.5萬件Hermès、CHANEL及Burberry等名牌手袋服飾以及伯爵、卡地亞等名錶，單隻最高價26萬元。海關更撿獲186公斤受管制瀕危動植物，包括魔鬼魚鰓、來自美國及墨西哥的岩牡丹及星兜等；若整批貨物成功運回內地，可避稅達1.2億港元。

海關指，遭搗破走私集團警覺性非常高，組織分工嚴密，會進行海陸空反監視行動，包括海上快艇巡邏有無執法部門、陸上有人於走私落貨點「睇水」；貨倉裝有大量閉路電視作24小時監控，倉內亦有床鋪供成員留宿， 甚至以兩部無人機作監控。

海關指走私集團運作有系統，會預先將貨物分配裝箱及標上記號，以便快速辨認貨物，當貨物運到內地便可快速運至不同貨倉，相信案中牽涉五至六個內地收貨人。今年3月開始，海關有組織罪案調查科發現走私集團會於世界各地採購不同貨物，然後空運、海運來港暫存貨倉中，並將物品重新包裝，在深夜時分運至岸邊，用快艇走私到內地。

內地海關早前於廣東、廣西、安徽等地搗破三個儲存走私物品的倉庫，撿獲2.4噸走私穿山甲鱗片，貨值達至5,000萬人民幣。

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