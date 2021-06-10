【本報訊】外交與安全政策高級代表博雷利發聲明，譴責香港選舉改制是中國違反國際承諾，表示考慮派代表團訪港，而北京舉行的全國人大常委會通過《反外國制裁法》，反擊西方針對中國制裁。有時事評論員指，西方世界一直在中國問題上佈陣，北京亦以《反外國制裁法》「做定步棋」以備反擊，香港只是外交角力下的棋子，會受多大影響要視乎局勢發展。

時事評論員劉銳紹分析，西方世界一直在中國問題上佈陣，現時佈陣已成，未來將在美帶頭下向中國製造壓力，歐盟過去在政治、外交上取態接近美國，但經濟上另有盤算，「就算政治上，歐盟過去都係姿態上講吓，冇具體行動」，惟中國在香港等問題上取態及回應歐盟方式，令歐盟無奈作強硬回應，「畀咗個勢歐盟去借，亦令歐盟借助美國，喺同中國角力之中擴大自己利益」。

料北京採「敵不動我不動」

至於大常委通過《反外國制裁法》，劉認為中方此舉是「做定步棋」，為將來採取反制措施「有法可依」，但預料北京仍以「敵不動我不動」為選項。他又指如北京不改變現行政策，跟歐盟角力勢步中美後塵，但仍難以壓倒中國，「因為中國可以將代價轉嫁畀全民承受，仲可以利用民族主義」。面對兩大陣營角力，劉形容香港角色被動，「對外事務、外交上香港冇主動角色，都係睇中央，只係做棋子」，現時評估對港影響屬言之尚早。