【本報訊】任職化妝師20載的林子龍（Alex）賣掉物業豪擲500萬經營魚排，其魚穫主要在網上出售，面對內地魚競爭，Alex承認其產品較貴，但指「國內嘅魚我越知得多，覺得越唔應該食，想香港人食返啲有良心嘅魚」。

43歲的Alex原任職化妝師20多年，更開設婚紗店，但滑浪把他帶入漁業，漸漸與一班漁民相交，參加養魚課程，亦讀到很多養魚相關的科學研究，鑽研如何可養出豐滿健康的魚，最終決定賣掉物業，與胞姊一起經營魚排，成為其品牌「本土養殖」重地。

Alex養魚年資達九年，「本土養殖」則開業三年，「簡直係傾家蕩產，我諗由本土養殖（成立）到𠵱家用咗500萬」。現時魚排主要飼養五種魚，包括黃立倉、石倉魚、懵仔魚、鱸魚和泥鯭，主要在本地養殖網出售，銷售點不多。他認同現時香港魚市場被內地魚壟斷，「我同本地嘅比唔係話貴好多，但同國內嘅比可能爭成倍」。以一條七両的本目鱸扒為例，本土養殖售價為165元。

冀學台灣自給自足

記者問漁業對Alex有何重要性？他指港人應思考食材的重要性，「其實香港好怪，全世界工業頭三、五位一定關食材事，惟獨香港係完全冇，因為全部都靠外來嘢」，認為台灣的自給自足值得讓港人學習。

「未研香港」計劃發起人之一、北區區議會主席羅庭德指，現時香港有規模養魚的魚排「十隻手指數得晒，Alex係嘗試量產嘅人」。

惟他認為現時漁業仍受政府政策掣肘，如漁民希望擴充魚排面積先要獲牌照，「好似的士牌咁，唔會再出新牌，只可以買舊牌照」，亦要經城規會諮詢程序，包括鄉事會、海上持份者等。他促漁護署檢視魚排管理政策，「點解有心養魚嘅人就冇空間去發揮？」