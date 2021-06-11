前香港眾志成員周庭因前年6月21日包圍警總案，被判入獄10個月，扣除三分一刑期後料明日（12日）獲釋。《明報》今引述消息指，懲教署明沒有安排特別的保安措施，會按一般程序處理；警方則因應或會有大批記者到場，有可能會影響交通，會派傳媒聯絡隊到場戒備。

前香港眾志成員黃之鋒、周庭和林朗彥因前年6月21日包圍警總案，去年11月23日開始被還柙，隨後分別被判監13.5個月、10個月及7個月，其中林朗彥於4月刑滿出獄，周庭扣除三分一刑期後，亦預計於明早從大欖女懲教所獲釋。

《明報》今引述消息指，懲教署就周庭出獄沒有安排特別的保安措施，會按一般程序處理。惟屯門警區預計屆時或有大批記者到場採訪，可能會影響交通秩序，將派傳媒聯絡隊到場戒備。

警方回覆《蘋果》查詢指，會因應風險評估及行動需要作出適當安排。具體部署屬行動細節，警方不會公開。懲教署亦稱，不會就個別個案作出評論。

仍須定期到警署報到

周庭被判囚後，曾在羅湖懲教所服刑，惟去年底被指遭懲教署「升級」為「甲類」犯人（Cat A），需轉往大欖女懲教所繼續服刑。周庭的Facebook專頁曾於今年2月發文，稱周希望6月出冊後可以暫時休息，休養身體，「希望可以有休息的空間。」

惟周庭於去年8月10日，即《蘋果日報》遭警方大舉搜查當日，遭警隊國安處以《國安法》的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名拘捕，在因警總案而還柙和服刑前，需定期到警署報到。

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