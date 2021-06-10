【本報訊】全國人大3月通過「完善香港選舉制度」決定後，歐盟已打算發表最高層級的聲明回應，但由於匈牙利多次行使否決權阻撓，歐盟拖到香港立法會上月27日通過相關法案的近半個月後，才能發表降了級的聲明。

歐盟在4月中的外長每月會議，原本已打算發表批評香港選舉改革和回應措施的聲明，但匈牙利據報反對歐盟十國中止對中國引渡協議、以及歡迎「高資歷」香港職工和學生移居歐盟等措施，最後連聲明草案也沒列在議程，但有歐盟高官指香港問題一直是「我們議程的重要事項」。

德外長炮轟 揚言改制

歐盟據報上月初首次討論27個成員國對香港的聯合公告草稿，但後來降級成由外交與安全政策高級代表博雷利代表27國發表聲明。博雷利上月11日曾發最後通牒，指如果一星期內仍沒有一致支持，就會撇開匈牙利發表26國聲明，但最終沒言出必行。各成員國駐布魯塞爾大使上周商討聲明時，匈牙利仍阻撓。

德國外長馬斯周一為此炮轟匈牙利，指歐洲外交政策不能成為擁否決權的人的「人質」，揚言歐盟外交決定需要成員國一致同意的制度一定要改。匈牙利總理奧爾班卻堅持拒簽「政治上無關重要和毫無意思」的對港聯合聲明，又稱歐洲應跟中國做生意，而不是「杯葛、制裁和說教」。博雷利的聲明前天終發佈，不過仍沒提及匈牙利反對的措施。