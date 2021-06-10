血癌已非不治之症，年輕患者有不錯的治癒機會；部份患者或需要接受「異體血幹細胞移植」，捐贈者多是白血球血型完全相同的兄弟姊妹，亦可以是骨髓庫的全脗合無血緣捐贈者或半脗合的直系血親。

移植對患者有一定風險，如嚴重病毒感染，包括「單純皰疹病毒」（Herpes simplex virus），「水痘帶狀皰疹病毒」（Varicella zoster virus），「巨細胞病毒」（Cytomegalovirus）、「愛潑斯坦-巴爾病毒」（Epstein Barr virus）、「人類皰疹病毒6型」（Human herpes virus 6）、乙型肝炎病毒及丙型肝炎病毒，還有其他呼吸道病毒，如流行性感冒、副流感、呼吸道合胞病毒、腺病毒 及「2019年冠狀病毒疾病」。

預防及治療「單純皰疹病毒」和「水痘帶狀皰疹病毒」，可用抗病毒藥物「伐昔洛韋」（Valacyclovir）或「阿昔洛韋」（Acyclovir），「免疫球蛋白」（Immunoglobulin）亦有一定作用。

如患者從未曾受「巨細胞病毒」感染，輸血時必須用未曾受感染的血，或用過濾器隔走含病毒的白血球。所有病者移植後必須定期驗血檢查「巨細胞病毒」基因，適時接受抗病毒藥物，如「更昔洛韋」（Ganciclovir）、「纈更昔洛韋」（Valganciclovir）、「磷甲酸」（Foscarnet）或「萊特莫韋」（Letermovir）。

預防及治療「愛潑斯坦巴爾病毒」同樣重要，高風險患者宜定期驗血檢查病毒基因，小心患者出現「移植後淋巴細胞增生性疾病」，盡可能避免過度抑制患者的免疫系統；有效的治療方法包括「抗CD20單克隆抗體」（Anti-CD20 monoclonal antibody） 「安妥昔單抗」（Rituximab），亦可考慮輸入「特異性細胞毒性T細胞」(Specific cytotoxic T cells)。

梁憲孫 養和醫院副院長