【本報訊】區議員助理在何文田愛民廣場牆壁噴上「天滅政府狗賊，藍絲極權爪牙中肺炎」、「黑警死全家」及「黑警死光光」等字句，事後在附近被警員截獲並搜出噴漆。涉案助理早前承認刑事損壞罪，自言因不滿政府而犯案。主任裁判官嚴舜儀昨判刑指，被告的行為可引致負面情緒，而負面情緒一旦滋長，可引發很大的潛在風險；但是她相信被告已真誠反省，最終判區議員助理履行240小時社會服務令。

被告麥兆基（23歲）是九龍城區議員麥瑞淇的助理。辯方昨求情指，被告已真誠悔改，對自己所作的仇恨言論及違法行為感到後悔，向受影響各界致歉，亦願意承擔責任；且被告已遭還柙三周，望嚴官依感化主任建議判處服務令。另外，辯方透過警方查詢需否賠償，獲領展告知不用賠償。

官：可致很大風險

嚴官指被告行為可引致負面情緒，一旦滋長可引發很大的潛在風險，相信被告已深切體會到相關潛在影響。嚴官又指出，案情嚴重，可判監禁，但考慮到被告背景良好，承認控罪，且已深切反省事件，加上報告建議可判處較高時數的社會服務令，最終判被告接受240小時社會服務令，是服務令的時數上限。

案情指警員去年3月2日巡邏期間發現涉案牆壁上有「光復香港，時代革命」、「全世界也想黑警死全家，黑警死光光」等字句，其後發現被告與另一人在地下停車場遊蕩。同案另一被告梁軒不認罪，下月26日受審。

案件編號：KCCC201/21