【本報訊】前年8.31警方進入港鐵太子站搜捕示威者，其間涉嫌無差別襲擊及拘禁無辜市民。四名當晚被捕的學生事後被控暴動及刑事毀壞等7項罪名，是首宗涉及831太子站事件的暴動案。案件昨在區域法院再提堂。其中一名20歲被告學生透露將會承認兩項暴動罪，獲准繼續保釋至今年底正式答辯。其餘被告不認罪，案件押後至明年底開審。

另三被告明年底審

四名被告分別為簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）及溫嘉霖（20歲）。簡被控前年8月31日在旺角彌敦道及奶路臣街交界參與非法集結。連及溫則同被控在港鐵太子站內參與暴動，兩人與卓同被控另一項在太子站內參與暴動的罪名、在一列港鐵車廂內襲擊X致造成身體傷害，以及襲擊Y。卓另被控在太子站月台上搶劫Z的流動電話。

此外，連及溫同被控損壞屬於港鐵的四部出入閘機、一部LCD顯示器、四部售票機、車站控制室玻璃板及門、一個滅火筒及18個閉路電視鏡頭。

控方透露，溫嘉霖將承認兩項暴動罪，控方針對他的其他控罪則會存檔法庭，不作起訴。另外三人則否認控罪，控方將傳召38名證人作供，包括15名市民，並會有37小時新聞片段、1小時警方片段，以及5分鐘市民證人拍攝的短片呈堂。

法官高勁修表明希望認罪被告的案件能盡快處理，遂安排溫於今年11月10日正式答辯及求情。至於三名不認罪被告的案件則押後至明年10月24日開審，審期25天。

案件編號：DCCC737/20