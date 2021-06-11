去年書展因疫情兩度延期，最終取消。因應本港確診數字回穩，香港貿易發展局擬下月如期舉辦書展及香港運動消閒博覽，暫定於14至20日在灣仔會展舉行，預計約有670個參展商。書展將實施一系列防疫安排，參展人士須持陰性的肺炎檢測結果；為減少接觸，貿發局擬以八達通取代實體門票，入場人數上限為總容量75%。

第31屆書展主題為「從香港閱讀世界‧洗滌心靈鼓舞人生」。貿發局表示，約有670個參展商，主要以本地書商為主。所有參展商及其現場工作人員，必須持有參展期前14日內的肺炎檢測結果，確保未有染疫，已接種兩劑疫苗者則可獲豁免。至於外國抵港的參展商，須符合港府的隔離檢疫規定才可參展，但毋須強制接種疫苗。

貿發局總裁方舜文指，因應疫情，擬推出以八達通取代實體門票，以減少接觸。入場人士須佩戴口罩，不准飲食，亦須遵守政府規定人數上限，即為總容量75%；參展商之間亦會有社交距離，亦會建議參展商員工佩戴手套。

貿發局網站顯示，書展一般的開放時間為上午10時至晚上10時，但展期內的周五和周六晚設「夜書市」，分別開放至午夜12時和晚上11時。不少市民都會趁書展最後一天掃平貨，但20號當日開放時間大大縮短，僅由早上9時開放至下午5時。

去年書展原定7月舉行，但因第三波疫情延期至去年12月，其後再因第四波疫情爆發而取消，已繳交攤位租金的參展商獲退回全數租金。

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