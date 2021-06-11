被指涉違反《公安條例》被捕獲釋後一星期，支聯會副主席鄒幸彤今日又要就去年六四在維園被控非法集結上庭，她昨接受《蘋果》訪問表示不認同悼念六四有罪，故絕不會選擇認罪：「我拒絕承認呢種以法律為名嘅政治打壓，唔應該由法庭去審判悼念六四嘅燭光。」她又感謝市民在六四晚上克服恐懼堅持上街，勇敢舉起手上燭光，讓她感動又鼓舞。

六四早上被警方以「涉宣傳及公佈未經批准集結」拘捕並扣留超過33小時，本身是大律師的鄒幸彤獲准以1萬元保釋，但仍須於7月5日再報到。獲釋後馬不停蹄，連日處理積壓的律師樓工作，小妮子笑說除了離開警署後回家洗澡更衣，獲釋與上庭間的自由日子，大部份時間都留在位於中環的律師樓工作：「起碼慳到來回坐車時間……夜晚多數都係瞓會議室，以前瞓瑜伽蓆，朋友唔抵得，就買咗張吹氣地蓆畀我，依家啲蓆好先進，唔使用口吹，好方便……」

對物質生活無大要求，又長久習慣撥開會議室的辦公椅「瞓地下」，無怪小妮子獲釋後在社交媒體報平安時，就說自己在羈留所「食好躺好」、「想睡就睡」。大抵，在逆境中尋快樂，是她的強項，只是當權者以言入罪，日前又拘捕還押被指「播獨」的派傳單人士，步步進逼，言論自由進一步收窄，留下來的香港人又應如何自處？有甚麼仍然可以做？

「今年傳承六四 係實牙實齒有重量」

「當權者打壓嘅力度越嚟越強，但大家仍然有好多嘢可以做，揸的士嘅可以擺一啲標語鼓勵吓同路人；做老師嘅，可以講多啲公平正義嘅嘢；啱啱法律界先做咗一個資料庫，記錄佔中以來相關的判例……仲未計嗰啲好多人已經做緊嘅在囚支援，旁聽師送車師……」客觀評估政治現實後選擇積極面對，鄒直言見到很多香港人仍然在堅持，覺得很鼓舞。

「正如今年六四，仍然見到好多人肯走上街頭反抗政權不合理嘅限制，見到香港人仍然有戰意未投降，呢樣嘢係一定要係被看見，咁樣先可以支持大家繼續向前行。」《國安法》下，鄒幸彤形容今年六四是關鍵的一年，支聯會一直講傳承，於她而言，這兩個字今年意義特別重大：「今年嘅傳承，係實牙實齒有重量，因為後果不能同日而語，會問自己係咪喺安全嘅情況之下先去追求原則，定係喺風險之下仍然堅持，呢個係好實在嘅考驗。」

「就算攞住蠟燭喺度震 仍然行出嚟」

對於在政治高壓下，很多香港人仍選擇繼續站出來，她説香港人超乎想像，好堅：「我覺得大家開始學習到點樣克服恐懼，好現實咁講，呢個狀態係會好長久，因為《國安法》唔會突然消失，我哋未來嘅日子，一樣會活在有把刀喺自己頭上嘅恐懼，而點樣同呢種恐懼共存，而喺恐懼下繼續行動，係我哋今後要學習嘅課題，今次六四集會，係一個好好學習嘅機會，就算攞住支蠟燭喺度震，但我哋仍然選擇行出嚟，呢個係新時代下繼續抗爭要學習嘅事。」

都說六四夜禁絕燭光的維園，與天安門廣場正式接軌，鄒表示從另一角度看，是真正體現中港命運相連的政治現實：「以前覺得係切割又好中國嘅嘢唔關我事又好，未打到埋身未有好強硬嘅措施，到你打到埋身，先發覺原來大家係打緊同一場仗。」她指當權者肯定想見到香港在六四悼念上，與內地一樣趨向地下化，「每個香港人都應該努力爭取發聲嘅空間，六四真係做得好好，啱啱過咗6.9，希望香港人繼續用行動克服恐懼。」堅守信念就無所懼，未因被補被控而噤聲，鄒幸彤笑說從來很自由。

記者 呂麗嬋

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