【逆權兩年誌】

逆權運動兩年過去，國安法下政治清算接踵而來，加上政府以防疫為由打壓集會遊行，大規模示威活動不復見，社會看似回歸寂靜。不過，政府、港鐵，以至中資企業仍處焦慮狀態，兩年前開始架起的水馬、鐵絲網及圍板等，至今未解除。有市民批評政府口講社會恢復平靜，卻以高牆自絕於民，是心虛表現。

俗稱「門常開」的政府總部近年經歷示威洗禮，反送中示威者多次圍繞立法會及政總等政府建築物與警方發生衝突。前年7月1日，示威者一度闖進立法會會議廳並塗黑區徽，政府其後陸續在各個入口設置巨型水馬和圍欄加強保安，政總一帶亦不再開放。

記者近日前往政總觀察，發現前年沿添馬公園延伸至龍和道、由約百個水馬組成的立會防線仍未拆走，當中立法會道往灣仔迴旋處仍有水馬阻擋行車路，僅供有活動鐵閘以便車輛通行。俗稱「煲底」的立法會示威區同樣被水馬包圍，政府另在外圍放置約十個鐵馬，並貼上「嚴禁進入」告示。

重重圍封 門常開淪禁地

政總及特首辦保安設施更加嚴密，單由海富中心和中信大廈通往政總的天橋便設有三重水馬，天橋兩側亦遭鐵絲網包圍，而政總沿夏愨道的外牆除設有數十個水馬外，更於外圍以鐵鏈綁上一層約三米高的鐵網。政總東翼前地公民廣場、特首辦大門外的旗杆平台亦被水馬圍封。

前年7月，反送中示威者一度到中聯辦外投擲雞蛋及漆彈，中國國徽染黑，中聯辦遂加強保安。記者近日觀察，中聯辦前後門均設置水馬，前門更築起帳篷安排四名特務警察駐守。中聯辦又以大量盆栽堵塞入口，後門長期落閘，唯獨前年安裝用以保護國徽的玻璃箱被拆走。

至於各區警署去年10月起陸續搬走水馬，多次爆發衝突的旺角警署，門外巨型水馬已拆走，但仍有數十個鐵馬擺放太子站外戒備。部份警署於反送中運動安裝的鐵絲網仍在牆上，如尖沙嘴警署等。

政府視抗爭為洪水猛獸，市民認為這是政權畏縮表現。不願上鏡的K﹙化名﹚在政總工作，他炮轟政府恐懼反對聲音，保安設施多餘，「威權政體有個心魔以為人民示威一定會捲土重來，但其實你令民心信服，呢啲防備根本就冇需要」。

特首林鄭月娥多次聲稱國安法實施後社會恢復平靜，K反駁指，示威或因理工大學衝突及疫潮短暫平息，但現時的平靜並非長治久安，「但咁代唔代表香港人嘅怨氣得以疏導呢？當香港人對施政繼續不滿，而政府都係冇改善，終有一日民意會捲土重來」。

民主黨主席羅健熙炮轟，政府多次聲稱後國安法時代社會可回復平靜，卻仍於政總一帶以水馬佈防，「平靜咪又係建立喺大量新法例同鐵絲網上」。

他形容政府的保安措施是自欺欺人，「佢哋就係呃自己冇事嘅，前年6月9日一百萬人出嚟遊行，仲話大家支持修例，佢哋對民意嘅離地，係十分十分明顯」。他警告，若政府維持僥倖心態，繼續將市民聲音壓低，民意終有一天再次爆發。

本報向行政署查詢，對方着記者向警方查詢。警方表示，會不時檢視有關保安措施，並因應風險評估作出適當安排和戒備，包括在有需要時放置水馬，以加強警署及政府設施的保安，至於具體部署屬行動細節，警方不會公開。