最近常有朋友查詢如果有「三高」，是否適合接種新冠疫苗。三高即高血壓、高血脂及高血糖，是中老年人極度常見的健康狀況。

大家都聽過血壓分上壓和下壓，高血壓即上壓（收縮壓）大於140mmHg，下壓（舒張壓）大於90mmHg。長期高血壓可致心肌病變及衰竭、中風、冠狀動脈病、血管硬化和腎衰竭等嚴重併發症。當中以中風的後果尤其嚴重，過往研究顯示中風是本港第4號殺手，而70%中風個案均與高血壓有關。長期高血壓會慢性損害頸動脈壁，令其逐漸硬化及收窄，阻礙血流導致腦缺血。此外，當血壓極高時，甚至會令腦動脈壁破裂致腦出血。

大部份患者只需配合飲食、運動及情緒處理，再加上適當的藥物控制，可把血壓維持在合理水平。平常診症時，通常要花一番唇舌說服病人服用降血壓藥，因不少人認為一開始服藥便無法「斷尾」，但其實按醫生指示正確服藥，對穩定血壓十分重要，亦可大大減低出現併發症的機會。

至於高血脂則是血液中的膽固醇及三酸甘油脂增加，是造成動脈粥樣硬化的重要因素。人體內的極低密度脂蛋白膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）可以活化血小板，令動脈提早硬化。至於高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）則可以將全身的膽固醇帶回肝臟，促進肝臟排走多餘膽固醇，亦可減少脂肪沉積在血管壁。因此，適當調節飲食，配合運動及藥物治療，有助降低血液中的壞膽固醇及增加好膽固醇，減少血管硬化風險。

高血糖症引發的健康風險，最廣為人知的是二型糖尿病。糖尿病可造成多種損害，包括眼底病變引致失明；腎病甚至腎衰竭；神經病變造成痛、麻、酸；心血管病變造成心肌梗塞及動脈硬化等。嚴格控制血糖是預防或減緩糖尿病併發症的不二法門。

病向淺中醫、預防勝於治療都是老生常談的道理，但箇中關鍵都取決於患者是否願為自己的健康付出。若能保持正面態度，與醫生商量制訂治療方案，妥善控制病情，三高不會帶來即時的嚴重後果。相反若諱疾忌醫，不願面對健康風險，心血管病變等併發症的風險與日俱增，終會達致不可逆轉地步。我也眼見有病人因不肯及早接受高血壓或高血脂治療，終耽誤病情，到驗身時才發現心血管已嚴重阻塞，需要接受「通波仔」等介入治療，殊為可惜。

蔡曉陽 中大醫院公共衞生醫學專科醫生