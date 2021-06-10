逆權運動中期，有網民提出「紅裝修、藍罷買、黃幫襯」。中資公司及多個港鐵站設被毀。兩年後，港鐵及中資企業均已將玻璃換走，或以鐵板、水泥板圍封出入口。有市民質疑，保安措施令人反感，予人感覺為政權服務。

不再透明 與市民對立

記者早前沿彌敦道及軒尼詩斯道到示威旺區觀察，發現部份中資企業兩年後仍以鋼板或木板圍封大門，包括招商永隆銀行、交通銀行等。位於中環的新舊中銀大廈門外均設巨型水馬，部份側門更使用水泥板封閉。在油尖旺區，多個曾遭示威者縱火的中資企業至今仍以鐵板取代玻璃大門，包括中旅社、俗稱「三中商」的商務印書館旺角分店等。

港鐵站因多次協助運輸警力及在示威地區不停站而遭示威者狙擊，多個港鐵站出口的玻璃被打碎及縱火。現時部份港鐵站原有的落地玻璃全遭水泥板圍封，其中將軍澳站大堂向寶邑路一邊原為落地玻璃，現時已全變成紅白灰色相間的水泥板。屢受嚴重破壞的旺角站，所有連接地面的出口兩側玻璃亦全遭圍板覆蓋，部份曾被縱火的石牆換成鋼板，站內連接彌敦道十字路口的D出口更安裝了鐵閘，可隨時禁止途人乘搭電梯。

不願上鏡的陳同學說，港鐵及中資企業均為政權服務，鐵閘、圍板等是為了防止再被「裝修」造成損失，「因為佢哋心虛囉，好似港鐵當初停站，又協助警察運輸」。他認為，加強保安只會激化市民的反感，「香港政府都唔係服務香港人啦，呢啲機構都係企喺政府嗰邊」。

大學生葉同學說，警署及中資企業的保安措施是想阻嚇示威，認為他們與市民對立，為政權服務，「佢哋都係睇錢啫，想掙多啲錢實企政府嗰邊」。他又形容，水馬鐵欄等設施根本對阻嚇示威毫無作用，「其實主要都係因為肺炎啲人先唔出嚟啫，（鐵欄）冇乜用啦，要整一早整咗」。

港鐵回覆查詢時未有解釋為何在部份示威頻生的港鐵站安裝鐵閘，僅指會按情況檢視部份於2019年公眾活動中損毀嚴重的車站加設的安全措施，相關措施、如出入口閘門等，均已向政府申請並符合消防安全條例。