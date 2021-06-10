【本報訊】警方以防疫為由拒絕批准支聯會舉行六四燭光集會，但由香港客屬總會舉辦、參加人數逾350人的公眾活動，卻未見被禁。民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，警方對如此多人聚集也未有行動，既然可以接受，應立即放寬限聚令限制，將「群組聚集」定義大幅提升至最少350人，勿再以防疫為由打壓港人集會和遊行權利。

根據多間親建制傳媒報道，香港客屬總會本月6日，於金紫荊廣場舉行「客屬百人唱響《沒有共產黨就沒有新中國》、《獅子山下》MV錄制活動」，該會稱共動員350多人參與。

從多個親建制傳媒刊登相片所見，當日至少逾40名身穿紅色上衣人士，聚集在灣仔金紫荊廣場揮手和搖旗，人數明顯超出四人限聚令，亦未見保持超過1.5米社交距離。

除了客屬總會有「群組聚集」，民建聯同日在灣仔會展舉行「民建聯義工嘉許禮2021」活動，根據該黨拍攝相片，場內至少逾300人共處一室，並以約10人一排方式並肩而坐，特首林鄭月娥、中聯辦副主任何靖、政務司長張建宗，以及該黨多名立法會議員亦是「座上客」。

促勿藉防疫打壓集會遊行

袁海文認為，客屬總會如此多人聚集也獲警方接受，可見港府應大幅放寬社交距離和限聚令限制，「按照香港客屬總會聚集350人也可被警方或政府接受，有關群組聚集的定義，亦應大幅提升至最少350人」。袁指警方勿再以防疫為由拒絕香港人應有的集會和遊行權利，否則只會加深市民政府做事和執法雙重標準的想法。 警方昨晚回覆查詢時，未有回應客屬總會和民建聯有關活動有否違反限聚令，只稱「不評論個別活動」。警方又指一般而言，執法時會按既定程序及實際情況，採取適當行動。