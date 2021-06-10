【本報訊】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，將在暑假進行調查，了解青少年接種COVID-19疫苗的意向及拒絕打針原因，針對性加強解說工作。

推行調查了解意向

劉宇隆昨在電台節目表示，將在暑假進行「試探式」的滾動調查，了解青少年接種疫苗的意向、願意或拒絕打針的原因 。如發現多人擔心疫苗安全性問題而不願接種，便要加強解說工作，如製作教育錄像，並改善打針後續工作。

港大兒童及青少年科學系月前招募300名11至16歲的健康中學生接種復必泰或科興疫苗，進行研究。負責是次研究的劉宇隆較早前表示，復必泰已招募到約100人，其中30多人已接種第一劑復必泰，全部人只有輕微副作用，包括輕度發燒、針口痛、手臂微腫及疲累。至於科興暫時只招募到約30人。研究最快7月中下旬會有初步數據。

另外，疫苗臨床事件評估專家委員會早前通過，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯下才公佈，惟政府專家顧問袁國勇不認同做法，建議政府繼續公佈。

公務員事務局長聶德權昨回應時辯稱政府不是不公佈相關資訊，只是調整了公佈的方式，有因果關係個案才公佈，無因果關係、未確立因果關係的個案不會逐項公佈，會透過每月一次的報告公佈，令市民不會「只見樹木，不見樹林」。

食物及衞生局長陳肇始補充，疫苗臨床事件評估專家委員會無發現任何不尋常的現象，亦未見異常事件與疫苗有關，強調會繼續收集數據作評估。