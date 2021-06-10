【本報訊】患急性肝衰竭的60歲婦人蕭鳳興，急需換肝續命。家人引述醫生指蕭婦昨日血液內出現霉菌，若短期內不能獲得合適肝臟進行移植手術，病情恐會再惡化，甚至有生命危險，其子稱，換屍肝是現時最有效和及時的續命方法，他感謝連日來曾致電醫院查詢捐贈活肝手續及方法的熱心市民，但據知暫未找到合適人選。

子盼A或O型血者施援

蕭鳳興現時留醫瑪麗醫院肝臟移植中心深切治療部，其子稱母親早前曾在鬼門關前徘徊，當時情況相當嚴峻，院方一度運用酌情權，容許家人在疫情下到醫院探望。其子展示昨早母親如昏睡般倒卧床榻上的照片，他指眼見母親身體日漸衰弱，需靠呼吸機協助呼吸，並輸液提供營養，作為子女卻未能協助，十分無奈，只能盼望有心人能捐出去世親友肝臟協助母親。

上月13日蕭鳳興由家人陪同求醫，經醫生診斷為急性肝衰竭，至5月22日轉至瑪麗醫院肝臟移植中心，其後病情持續惡化，本月1日更要轉到深切治療部。其子女及多名家人早前曾接受血液檢測，但全跟A型血的蕭婦不適合，無法捐肝。其他親友則因年事已高，同樣不適合捐肝。

其子稱，現急需A型或O型血的善心人士，捐出活肝或屍肝，望能盡快讓母親進行肝臟移植手術續命，市民如有意協助，可聯絡其子（尹先生5494 7552）及女兒（6410 1192）聯絡。