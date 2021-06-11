高鐵一地兩檢安排遭提請司法覆核，高院大前年判申請方敗訴，案件上訴後，上訴庭今頒判詞駁回4人上訴。上訴庭認為人大決定有最高權威，雖然是否約束本港仍有待探討，但應視為重要考慮因素，亦考慮了社會效益、行使內地法律只局限於出入境目的等因素，認為一地兩檢不違反《基本法》。對於上訴方指一地兩檢恐成任意劃走本港地區的危險先例，判詞直言是危言聳聽。

上訴人郭卓堅、呂智恆、梁國雄和梁頌恆質疑，西九龍站內地口岸區全面實施內地法律，移除本港司法管轄權，違反一國兩制基本方針及《基本法》第18和19條，削弱高度自治。

判詞由高院首席法官潘兆初撰寫，指一地兩檢同時牽涉中港法制，須考慮一國兩制的原則，而《基本法》的制度目的是促進高度自治，維護本港制度。

潘官指出，人大常委會監督憲法和《基本法》，可就同時牽涉中港法制的事務作出決定。判詞指人大決定不等同釋法，對香港是否有約束力，本案未有充足資料作裁斷，政府在本案亦不主張有約束力，問題留待其他案件處理。

不過上訴庭亦表達一個其認為合理的觀點，參考人大釋法原則和政府提供的內地法專家意見，根據憲法和《基本法》人大常委會擁有終極權威，可判斷同時牽涉兩地制度的事情是否合憲，特區必須完全承認和尊重其權威，香港在一國憲制秩序下應受決定約束。

上訴庭認為，人大常委會在一地兩檢決定中已表達權威看法，法庭應給予相當比重。即使本案上訴至終審法院，制度上必須提請釋法，按常理人大的答案必然也是合憲。換言之就算下級法院不採納人大決定的看法，終審時人大決定始終會有效，既然如此法庭必須十分謹慎。判詞同時強調，縱使重視人大決定，法庭仍有責任全面審視案件。

判詞另指，本案不能忽視社會及經濟因素，《中英聯合聲明》說明成立特區的目的是維持香港的自由港和國際金融中心地位，不能接納上訴方要求不考慮一地兩檢的社會效益。

官：倘港立法任意劃地為內地區域 人大必不接納

上訴庭續指，《基本法》賦予特區充份權力設立西九口岸區，例如第154條授權政府實行出入境管制；西九口岸區只處理出入境事務，提出設立的過程符合高度自治。另一方面，案例已確立就現代運輸事務，領土範圍與司法管轄權不一定重疊，視乎實際需要。西九口岸區視為內地地區並非「交出」土地，而是只為過關檢疫目的，方便選擇享用高鐵好處的市民。

對於上訴方指一地兩檢開了危險先例，日後香港任何地方都可被任意指定為內地地區，判詞指是危言聳聽，不外乎想像，人大常委會必定不會接納本港通過這樣的法例，而法庭審視後也必定會否決。

除了人大決定的約束力問題外，上訴庭亦提出另一個有待解答的觀點。判詞指立法會通過法例後須報人大常委會備案，常委會徵詢基本法委員會後，如認為不符合《基本法》涉及中央和特區關係的條款，可發回作廢，發回是不能被挑戰；倘若不發還，按道理人大常委會必然認為合憲，決定同樣不能被本港挑戰。如此是否能直接解決與本案同類的爭議，留待日後處理。

【案件編號：CACV8、10、87、88/19】

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