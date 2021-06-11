自幼喪父、要寄居院舍的少女，16歲後返家與母親同住，卻遭母親男友毒打，並疑自18歲起五度被對方強姦。被奪去貞操的她見母親與男友關係良好，更深信母親「錫妹妹多過自己，講都冇用」，因而未向母親透露事件，後來更發現母親男友手機中有自己下體的相片。直至最後一次她忍無可忍，在上司鼓勵下終報警求助。涉案母親男友事後被捕，他承認毆打少女，但否認5項強姦罪，案件今日開審。

42歲被告任職倉務員，5項強姦罪指他於2018年某日至2019年4月28日，於天水圍某單位強姦X。

控方今午讀出開案陳詞。案中女事主X於2000年出生，父親在她11歲時去世，遺下她與母親和妹妹三人，後來她入住院舍。至2017年她因年過16歲，需離開院舍，搬回家與妹妹、母親及被告同住於天水圍。同年母親與被告生下幼妹。X的外婆獨居於同一屋苑另一單位。

控方指，雖然X後來已外出工作，但被告經常毆打她。2018年年底某日，被告將X帶到正在裝修的外婆家中，當時外婆外出工作，被告將X推倒在床上並強姦她。X奮力反抗，但最終不敵而被奪走貞操，被告當時沒有戴安全套，完事後還稱「都話你要畀我啦！」並恐嚇X不准告知他人，否則不准她上班，更不容她與母親同住。

查被告手機驚見自己下體照

同類事件後來再發生了4次，最後一次在2019年4月28日。當日被告帶着X和年幼兒到外婆家，突然將與妹妹看電視的X扯入房強姦。X驚慌但不敢作聲，只以雙手掩面。

X不敢將事件告知母親，因母親與被告關係要好，而且認為母親疼愛幼妹比X更多，「講都冇用，佢都唔信我」。

有次X趁被告走開，偷偷檢查被告手機有否強姦罪證，赫然發現相簿內有多張自己下體和私人部位的照片。她不知被告何時拍攝，大感尷尬和驚慌，匆匆將手機放回原處。她曾向工作地點兩名上司透露被家人毆打和「俾後父搞」，上司建議她報警，但她怕失去家庭而未有實行。直至最後一次案發後，她忍無可忍，終在上司鼓勵下報警求助。

被告其後以涉嫌強姦被捕，稍後被控以強姦及毆打罪名，他只承認兩項毆打罪，並已遭法庭裁定罪成。控方下周一將傳召證人作供。

【案件編號：HCCC117/20】

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