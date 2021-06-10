【本報訊】有84年歷史的三級歷史建築尖沙嘴彌敦道190號戰前轉角洋樓面臨拆卸危機，文物保育專員蔣志豪昨日於古諮會會議上透露，當局今年2月透過內部通報機制得悉業主計劃拆卸大樓後聯絡業主，提供經濟誘因希望業主盡量保留建築物，惟未獲正面回應。

古諮會委員質疑出手低

蔣指屋宇署3月已批出大樓拆卸圖則，當局會繼續聯絡業主，又稱相信業主需時考慮。委員羅建中指業主重建大樓的經濟回報或與當局提供的經濟誘因相差太遠，質疑當局是否掌握有關資料，蔣回應稱政府與業主交流時有提及該處的重建參數，但不宜透露太多。該業主除該大廈外，周邊沒其他全資擁有建築。

據土地註冊處資料顯示，彌敦道190號由大生地產發展有限公司持有，由已故商人馬錦燦於1968年創立。本報昨致電大生地產查詢，未獲回覆。油尖旺區議員賀卓軒指曾多次致電及電郵大業主要求會面，惟一直未獲回應，擔心大樓凶多吉少。他指大樓地盤面積細，重建潛力有限。

另外，古諮會昨通過將三個戰前配水庫列為一級歷史建築，包括半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及山頂歌賦山食水配水庫。至於古蹟辦建議評為三級歷史建築的雅賓利食水抽水站，多名委員認為應獲更高評級，古諮會最終交還古蹟辦重新審視。

該會亦確認俗稱主教山配水庫的前深水埗配水庫及前油蔴地配水庫為一級歷史建築，並確認西營盤磅巷台階為二級歷史建築，又確認大坑新村街30及31號為三級歷史建築。被問及1976年落成的中環郵政總局面臨拆卸，古諮會可會討論其歷史評級，主席蘇彰德稱會方早前通過暫不討論1970年代後建成的建築物評級，因有太多歷史建築評審工作須處理。